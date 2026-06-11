Netflix accueille aujourd'hui plusieurs grosses sorties de son programme de juin 2026, dont un film Marvel et le retour d'une série phare de son catalogue.

Netflix entre ainsi dans le deuxième tiers du mois de juin après une semaine précédente portée par des films comme les sagas Rocky et Creed, et poursuit son programme du mois de juin 2026 avec un jeudi 11 juin 2026 principalement sous le signe des films, mais avec aussi le retour d'une série populaire et d'une certaine longévité, puisqu'il est question de sa cinquième saison.

Netflix donne le feu vert à plusieurs grosses sorties fleuries

Commençons comme à l'accoutumée par les sorties films à attendre chez Netflix pour ce 11 juin 2026. Sur ce terrain, la plus grosse sortie, mais pas forcément la plus populaire ou qualitative, est probablement le fameux Green Lantern avec Ryan Reynolds, que l'acteur a d'ailleurs eu l'occasion de vertement renier en se tuant lui-même dans le premier film de la trilogie Deadpool. Il ne s'agit clairement pas du meilleur film DC de l'histoire, mais présente ceci dit un divertissement léger.

Netflix complète la formule des sorties films de la journée avec Pleasantville, un film fantastique de 1998 mettant notamment en scène Tobey Maguire (Spider-Man), qui raconte l'histoire d'une famille qui quitte mystérieusement le monde réel pour rejoindre le casting d'une vieille série TV des années 50 du nom de... Pleasantville, qui ne portera pas ce nom bien longtemps.

Enfin, Netflix complète son offre séries avec la saison 5 de sa populaire série À l'ombre des magnolias, qui adapte les romans sentimentaux à succès de Sheryl J. Anderson et qui met en scène trois amies de longue date qui se soutiennent dans les épreuves du quotidien, qui vont donc prendre une nouvelle tournure dans cette cinquième saison.

À noter que ce jeudi 11 juin 2026 représente probablement le jour de cette semaine du 8 au 14 juin le plus riche en nouveautés intéressantes pour les abonnés Netflix. Il faudra en effet repasser plus tard dans le mois pour d'autres grosses sorties du programme.

Source : Netflix