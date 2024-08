L'une des série Netflix les plus appréciées revient enfin et on a même une date cette fois ! Cerise sur le gâteau, on a enfin le droit à une vraie bande-annonce pour nous teaser ce qui arrive et ça sent le roussi.

Décidément, 2024 signe le retour de nombreuses séries ultra appréciées sur Netflix. Certaines se terminent d’ailleurs en même temps, comme Cobra Kai, Umbrella Academy ou encore Sweet Home et Elite. Heureusement, d'autres vont juste avoir droit à une nouvelle saison sans mettre un terme définitif à leur aventure (pour le moment en tout cas).

C’est le cas d’Outer Banks, série pour ados et jeunes adultes qui a fait un carton sur Netflix avec déjà trois saisons à son actif. On y suit un groupe d’amis, des jeunes, qui vont se retrouver pris dans une chasse au trésor après la découverte d’une petite épave. Rapidement, les choses vont s’enchaîner jusqu’à ce qu’ils se rendent compte que tout ça les dépasse. Une série teenage efficace, même si parfois bien trop cliché, mais soit.

La plastique de son casting, porté par Chase Stokes, Madison Bailey, Madelyn Cline, Rudy Pankow ou encore Jonathan Davis, n’est certainement pas étrangère au succès de la série. De belles gueules certes, mais des bouilles surtout sympathiques qui remplissent tous très bien leur rôle. On s’attache rapidement à cette bande d’amis que rien ne peut séparer et qui trouve toujours le moyen de se sortir de situations (très) difficiles, en plus d’avoir un don pour se mettre dans de sacrés pétrins.

Très appréciée sur Netflix, Outer Banks va donc avoir droit à sa saison 4 dès cette année et, en plus d’une vraie bande-annonce qui nous tease les enjeux, on a une date ! Enfin, plus exactement deux dates puisque c’est la nouvelle mode chez Netflix : on divise les séries en plusieurs parties. La partie 1 de la saison 4 d’Outer Banks sortira donc le 10 octobre prochain, tandis que la partie 2 arrivera le 7 novembre. Pour l’heure, vous avez encore le temps de rattraper votre retard ou de carrément vous mettre à la série si ce n’est pas déjà fait.