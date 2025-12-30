Alors que Netflix est en train de faire ses adieux à Stranger Things dans la douleur, la plateforme fait également une grosse annonce. Elle ne concerne pas Eleven et toute sa clique, mais une autre grande série, l'un des plus gros succès de la plateforme. Récompensée et hyper appréciée, elle revient dès 2026 avec une nouvelle saison et a profité de la fin de l'année pour dévoiler sa première grosse bande-annonce. C'est très prometteur une fois de plus.

Un énorme succès Netflix revient très bientôt, première bande-annonce !

Pas de Demogorgon ni de monstre télépathe pendu dans une autre dimension ici puisque l'on parle des Chroniques de Bridgerton. Une série à grand succès qui cartonne sur Netflix à chaque nouvelle saison. Comédie dramatique tantôt romantique et historique, Les Chroniques de Bridgerton nous font suivre la vie de plusieurs familles de la haute société anglaise du XIXe siècle : les Bridgerton et les Featherington principalement.

Chaque saison se concentre en général sur une poignée de personnages et fait graviter des intrigues autour. Pour cette quatrième saison, on suivra principalement Benedict, réputé pour préférer s'amuser que de se caser. C'est en tout cas vrai jusqu'à ce qu'il tombe sous le charme d'une jeune femme mystérieuse rencontrée lors d'un bal masqué. Les choses vont alors changer pour le dernier de la fratrie.

Comme le veut la nouvelle tendance, Netflix va une fois de plus diviser cette saison en plusieurs parties. Vous pourrez ainsi découvrir la première partie de la saison 4 des Chroniques de Bridgerton dès le 29 janvier 2026 tandis que l'autre moitié n'arrivera que le 26 février. Pour patienter jusque-là, vous pouvez jeter un œil à la première vraie bande-annonce de cette nouvelle saison qui s'annonce toujours aussi touchante, visuellement sublime avec un zeste de drame et d'humour.

source : Netflix