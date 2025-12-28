L’année 2025 a été particulièrement marquée par une multitude de nouveautés sur Netflix. Entre le retour de grands classiques dans le catalogue, suites de séries très attendues, films et séries inédits, ainsi que l’annonce de projets futurs prometteurs… L’actualité de la plateforme a été plus que jamais dense. Si l'éventuel rachat de Warner Bros. devrait monopoliser l’attention l’année prochaine, un film en particulier a créé une véritable onde de choc en 2025. On pensait que l’enthousiasme retomberait après ses premiers mois de diffusion, mais il continue de franchir des sommets, atteignant encore des records impressionnants six mois après sa sortie sur Netflix.

Le film le plus regardé de Netflix atteint de nouveaux sommets

Le film d’animation KPop Demon Hunters, diffusé sur Netflix depuis le 20 juin dernier, continue de pulvériser des records. Non seulement il est devenu le film le plus regardé de l’histoire de la plateforme, mais il a également reçu un accueil critique dithyrambique. En parallèle, il a aussi dominé les classements des plateformes musicales avec des morceaux phares tels que Golden, Your Idol et Soda Pop. Ce succès spectaculaire se confirme encore pendant les fêtes. Le film a en effet atteint les 500 millions de vues en moins de six mois, un nouveau record. KPop Demon Hunters s’est placé aux Etats-Unis cette semaine parmi les trois films les plus regardés de Netflix, avec 7,9 millions de vues, derrière des nouveautés comme Wake Up Dead Man et The Grinch de Noël selon les données de TUDUM.

Depuis sa sortie, il a occupé le Top 10 mondial pendant 27 semaines consécutives, un exploit rare pour un film d’animation, secteur que la firme américaine avait délaissé quelques années plus tôt. En seulement deux weekends de projection en salles après sa première diffusion sur Netflix, le film a rapporté 24,6 millions de dollars au box-office mondial, confirmant sa place parmi les grands succès de 2025. Produit par Sony Pictures, KPop Demon Hunters s’est imposé comme le phénomène de l’année grâce à la qualité de son animation, son histoire universelle qui résonne avec petits et grands, mais aussi ses chansons entêtantes. La prochaine étape pour le film : la course Golden Globes 2026 où il est nominé dans trois catégories : Meilleur Film d’Animation, Meilleure Chanson Originale et Meilleure performance au box-office. Et pourquoi pas les Oscars pour la suite ? Le film est pressenti pour être nommé dans plusieurs catégories.

Source : Netflix