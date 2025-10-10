Le dernier film d'une licence née en 2010 qui a marqué toute une génération arrive aujourd'hui dans le catalogue Netflix, pour le plaisir des petits comme des grands.

Alors qu'on termine la première dizaine d'octobre 2025, le programme de Netflix a déjà compté de grosses sorties ce mois-ci, avec notamment le premier film Sonic, Zero Dark Thirty ou encore Halloween côté films, et Monstre: L'Histoire d'Ed Gein et Nero côté séries. Aujourd'hui, la tendance continue avec le quatrième et dernier film d'une licence d'animation qui marqué le genre de son empreinte.

Un film pas si moche et méchant dispo aujourd'hui sur Netflix

En 2010, le studio Illumination, à qui l'on doit également les films Mario, frappait un grand coup avec une licence d'animation qui a depuis fait beaucoup de petits, notamment grâce aux désormais cultes Minions : Moi, Moche et Méchant. Sorti le 10 juillet 2024 au cinéma, le quatrième et dernier film de la saga sort donc aujourd'hui sur Netflix, histoire de le (re)voir confortablement depuis son salon.

Pour rappel, voici le synopsis de Moi Moche et Méchant 4 : Gru, Lucy et les filles, Margo, Edith et Agnès accueillent le petit dernier de la famille, Gru Junior, qui semble n’avoir qu’une passion : faire tourner son père en bourrique. Mais Gru se trouve à un nouvel ennemi, Maxime Le Mal qui, avec l’aide de sa petite amie, la fatale Valentina, qui va obliger toute la famille à fuir. Il est ainsi possible de suivre cette nouvelle mésaventure de Gru, sa famille et ses iconiques Minions dès aujourd'hui sur Netflix.

Rappelons également que Moi, Moche et Méchant 4 est réalisé par Patrick Delage, Chris Renaud, et qu'il compte un joli casting vocal, notamment en français, avec entre autres Gad Elmaleh dans le rôle principale, mais aussi Audrey Lamy. Voilà en tout cas un film qui vaut le coup d'œil en attendant la suite du programme d'octobre 2025 sur Netflix, qui compte notamment Black Adam, American Psycho, Kill Bill 1 & 2, Le Projet Blair Witch côté films, ainsi que Splinter Cell Deathwatch et une saison 4 de The Witcher, à surveiller tout de même avec une certaine once de méfiance, côté séries.

Source : Netflix