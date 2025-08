L'un des temps forts de l'année est arrivé. Une des plus grosses séries de Netflix entame sa nouvelle saison dès aujourd'hui. C'est un moment à ne pas louper.

L'été continue en force sur Netflix ! Le mois d'août est particulièrement rempli histoire que vous ne vous ennuyez pas avec la rentrée. D'ailleurs, ça ne risque pas puisque l'un des gros morceaux de l'année 2025 est dispo. En tout cas, la première partie de la nouvelle saison d'une série que vous adorez certainement vient de débarquer dans le catalogue.

Une saison 2 qui démarre effroyablement bien sur Netflix

Halloween arrive avec un peu d'avance cette année sur Netflix. Après un nouveau Fear Street sorti au printemps dernier, c'est au tour de l'été de vous apporter sa dose de frisson. Pour le coup, vous pouvez foncer les yeux fermés, car c'est une valeur sûre qui fait son grand retour en cape noir dès aujourd'hui ! Ça y est, la première partie de la saison 2 de Mercredi est là.

La jeune Mercredi Addams fait sa rentrée avec un petit d'avance sur nous chez Netflix. De retour à l'Académie Nevermore, l'adolescente s'apprête à vivre une nouvelle année scolaire des plus mouvementés. Après avoir défait les plans machiavéliques d'une enseignante de l'école, un nouveau danger plane sur les élèves. Or, parmi les personnes touchées se trouvent Enid, camarde de chambrée et véritable amie de notre héroïne que cette dernière refuse d'abandonner à son sort.

Vous l'aurez compris, une nouvelle enquête vous attend dans cette saison 2 de Mercredi. Pour accompagner Jena Ortega qui retrouve le rôle-titre de la série Netflix, nous aurons le plaisir de retrouver Emma Myers dans le rôle d'Enid. La famille Addams, quant à elle, s'agrandit. Aux côtés de Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán et Isaac Ordonez qui incarnent respectivement Morticia, Gomez et Pugsley, apprêtez-vous à découvrir Joanna Lumley (Chapeau melon et bottes de cuir, Le Loup de Wall Street) dans le rôle de la terrible grand-mère !

Cette super-production peut toujours compter sur le génie de Tim Burton (Edward aux mains d'argent, Beetlejuice) à la réalisation. Danny Elfman et Chris Bacon signent de nouveau la bande-son, qui fait partie intégrante de l'identité de la série. Mais ça, vous vous en rendrez compte dès aujourd'hui avec la première partie de la saison 2. La deuxième partie sera ensuite disponible dès le 3 septembre et la cerise sur le gâteau : une saison 3 a déjà été commandée par Netflix ! L'aventure à Nevermore ne fait que commencer.