Semaine après semaine, Netflix continue d’enrichir son catalogue avec de nouvelles sorties. Que l’on parle de films ou de séries, il y en a assurément pour tous les goûts, la plateforme de SVOD n’hésitant pas à ratisser aussi large que possible pour attirer le maximum d’utilisateurs dans ses rangs. Et il suffit de se pencher du côté de toutes les sorties de la semaine pour s’en rendre compte. D’ailleurs, si vous avez aimé Mercredi, aka l’une des séries phares de Netflix ces dernières années, alors certaines des arrivées du jour devraient sans doute vous intéresser.

La Famille Addams rejoint le catalogue de Netflix

En effet, si l’on pense tout de suite à des programmes comme Stranger Things ou Squid Game lorsque l’on parle des séries les plus populaires de la plateforme, il ne faut pas non plus oublier Mercredi, qui représente sans conteste l’un des plus gros cartons de Netflix à ce jour. Les résultats enregistrés par la saison 2 du show, qui met en scène Jenna Ortega, peuvent d’ailleurs en témoigner. Et justement, si l’univers de La Famille Adams vous intéresse, vous pouvez dès aujourd’hui prolonger l’aventure avec l’arrivée de deux nouveaux films dans le catalogue.

Le premier, sobrement baptisé La Famille Addams, est un film d’animation réalisé par Conrad Vernon et Greg Tiernan et sorti en 2019. Il s’agit d’une nouvelle adaptation de l’histoire des personnages créés par Charles Addams, dont on peut suivre les aventures en plein cœur du New Jersey. Aux côtés de Mercredi, ici campée par Chloë Grace Moretz, on y retrouve alors des personnages emblématiques comme Gomez (Oscar Isaac), Morticia (Charlize Theron), Pugsley (Finn Wolfhard) ou encore l’Oncle Fétide (Nick Kroll).

Un très beau casting, donc, qui explique sans doute pourquoi La Famille Addams a rencontré un tel succès au box-office. Un succès qui a naturellement débouché sur la production d’une suite, La Famille Addams 2 : Une virée d’enfer, sortie dès 2021. On y retrouve alors le même casting, Finn Wolfhard mis à part, dans de nouvelles aventures dont la réception s’est toutefois révélée plus vacillante. Mais cela n’empêche évidemment pas Netflix de proposer l’ensemble à ses abonnés, qui peuvent dès aujourd’hui les retrouver dans le catalogue de la plateforme.

