Il fait l'objet de nombreuses discussions depuis un bon moment. Le prochain film de la franchise James Bond se prépare en coulisses et les choses commencent tout doucement à prendre forme. La phrase de production n'est pas encore prête à se lancer. Pour autant, il y a enfin du concret qui se précise. Après les rumeurs, Amazon MGM Studios confirme une grande nouvelle, pour le meilleur et pour le pire.

C'est compliqué en ce moment pour la saga James Bond. De fait, le prochain film a connu pas mal de remous en coulisses. Alors qu'au départ, tout le monde s'interrogeait sur le casting du nouveau 007, c'est finalement sur la bonne conduite du projet qu'on venait à s'interroger en raison d'une mise à l'arrêt au moins temporaire. Cependant, les choses semblent commencer à rentrer enfin dans l'ordre, même si tout n'est pas forcément des plus rassurants.

Le temps du changement se confirme finalement pour la saga James Bond. Le mois dernier, nous apprenions que les droits changeaient de mains. C'est Amazon qui les a récupérés, via sa filiale Amazon MGM Studios. Dans le même temps, les producteurs des derniers films ont laissé deux places vacantes qui viennent enfin de trouver preneurs. Les discussions qui avaient fuité dernièrement se confirment. Ce sont Amy Pascal et David Heyman qui prennent le relai à la production du futur film. C'est par un communiqué élogieux que nous l'apprenons :

Amy Pascal et David Heyman font partie d'une élite de producteurs ayant développé et géré des franchises cinématographiques de grande envergure, avec succès au box-office et acclamées par la critique. Ce sont deux des producteurs les plus accomplis, les plus expérimentés et les plus respectés de notre industrie. Nous sommes honorés de travailler avec eux sur le prochain chapitre de James Bond et nous sommes impatients d'offrir au public mondial une histoire qui respecte l'héritage impeccable de ce personnage bien-aimé.