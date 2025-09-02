En attendant la suite et fin de la saison 2 de Mercredi le lendemain, Netflix accueille aujourd'hui en trombe huit films cultes centrés sur la vitesse et les belles voitures.

En ce début du mois de septembre 2025, Netflix a cette semaine un programme très chargé pour bien démarrer la rentrée. Dès ce lundi, nous avons notamment eu droit côté films à Charlie's Angels 2, 30 ans sinon rien ou encore Will Hunting. Côté séries, SWAT a accueilli sa Saison 7, et la seconde partie de la Saison 2 de Mercredi arrive le même jour, soit le 3 septembre. En attendant cette sortie événement, les amateurs de belles cylindrées ont aujourd'hui vont aujourd'hui être gâtés avec pas moins de huit films issus d'une licence culte dans le domaine.

Un programme films à fond sur la caisse aujourd'hui sur Netflix

Après le marquant Will Hunting porté avec brio par Matt Damon, Ben Affleck et feu Robin Williams, Netflix change radicalement de registre avec ses grosses sorties films de ce 2 septembre 2025. Place en effet cette fois aux bagnoles rutilantes, à des courses poursuites effrénées et à des casses spectaculaires avec rien de moins que les sept premiers films de la licence Fast & Furious ainsi que Tokyo Drift. Soit l'intégrale des longs-métrages automobiles sortis entre 2001 et 2015. À noter que le huitième volet était quant à lui sorti sur la plateforme SVOD au N rouge en juin dernier.

Quoi qu'il en soit, Netflix met donc la gomme avec cette série de films portés notamment par l'inénarrable Vin Diesel, le regretté Paul Walker, mais aussi Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson ou encore Jason Statham. Rodéo urbain, casses dantesques, courses poursuites démentes… qu’on aime ou non, Fast and Furious en met plein les yeux à chaque fois. Rendez-vous donc sur les starting blocks et Netflix pour voir ou revoir huit des nombreux films de cette série sur les chapeaux de roue.

Une manière comme une autre d'attendre un programme définitivement chargé pour la plateforme au N rouge tout au long du mois de septembre 2025. On attend en effet notamment côté films Gaston Lagaffe le 10 ou encore le thriller événement Get Out le 19, mais également de nouveaux épisodes de la Réceptionniste Pokemon le 4, ainsi que la saison 3 d'Alice in Borderland le 25 côté séries, le tout en exclusivité sur Netflix.

