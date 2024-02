Les nouveautés Netflix de mars 2024 sont connues et c'est déjà un mois énorme grâce au lancement de plusieurs exclusivités attendues comme Spaceman, La Demoiselle et le Dragon ou encore Le Problème à 3 corps. Une nouvelle série SF, adaptée d'un roman chinois à succès, des créateurs de Game of Thrones. Les enjeux sont immenses pour la firme au N rouge aurait coûté entre 200 et 300 millions, rien que pour la saison 1. Dans l'attente de savoir ce que ça vaut, on vous rappelle qu'une vague de départs aura encore lieu très prochainement.

Les sorties films Netflix du 29 février 2024

De très gros films quittent le service d'ici le 29 février et c'est l'écurie DC qui en fait les frais. Trois longs-métrages plieront bagage avec des titres controversés comme Aquaman, Zack Snyder's Justice League (version courte) ou encore Suicide Squad (2016). Le premier Wonder Woman, qui fait plutôt partie des rares réussites de l'ancien DCU, est également sur le départ. En revanche, sa suite ratée WW84 est toujours disponible sur Netflix. D'autres suppressions sont aussi prévues à l'image des deux films d'action Jack Reacher avec Tom Cruise, et de Braquage à l'Italienne.

On note également d'autres sorties comme le long-métrage horrifique Sans un bruit, World Trade Center ou encore Da Vinci Code. Les plus jeunes n'ont aussi que quelques heures pour voir ou revoir les deux Paddington sur Netflix, ainsi que Voyage au centre de la Terre 2 : l'île mystérieuse. Un film d'aventure familial avec Dwayne Johnson (Fast and Furious).

Les films qui disparaissent le 29 février 2024

Aquaman (29 février)

Bis (29 février)

Braquage à l'italienne (29 février)

Da Vinci Code (29 février)

Girl (29 février)

Hajwala 2 : Mysterious Mission (29 février)

Jack Reacher (29 février)

Jack Reacher : Never Go Back (29 février)

Jingle Bell (29 février)

Justice League (29 février)

K.O. (29 février)

Le Traître (29 février)

Paddington (29 février)

Paddington 2 (29 février)

Roulez jeunesse (29 février)

Sans un bruit (29 février)

Paranormal Investigation (29 février)

Suicide Squad (29 février)

Vincere (29 février)

Voyage au centre de la Terre 2 : l'île mystérieuse (29 février)

Wonder Woman (29 février)

World Trade Center (29 février)

Les départs Netflix séries et documentaires

Du côté des séries et documentaires Netflix, ça bouge également. Détective Conan, le show d'animation adapté du manga culte Gōshō Aoyama ne sera bientôt plus disponible sur la plateforme. Et la sentence sera la même pour deux programmes japonais assez uniques : Banyuki et Seven Souls in the Skull Castle. Il s'agit de deux représentations théâtrales qui ont été capturées pour le grand écran. Prévoyez du temps car les deux durent pas moins de trois heures. Banyuki raconte l'histoire d'un innocent, incarcéré à tort, et qui cherche à se venger, tandis que Seven Souls in the Skull Castle met en scène le récit de sept âmes courages qui s'attaquent à une sombre menace qui pèse sur le château du crâne. En parallèle, n'oubliez pas les sorties Netflix de la semaine avec un énorme film en exclusivité.

Les séries et documentaires qui disparaissent le 29 février 2024

Détective Conan (29 février) | série d'animation

Banyuki (29 février) | documentaire

Seven Souls in the Skull Castle (29 février) | documentaire