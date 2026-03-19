Netflix vient d'accueillir la suite d'une série française avec un casting finement choisi. L'action et la tension sont de retour avec une saison 2 qui va encore plus loin.

Les séries françaises se sont fait une belle place sur les plateformes de SVOD. Si Disney+ tire son épingle du jeu, Netflix n'est pas en reste avec ses productions originales. La preuve avec le retour d'une fiction pleine d'action qui a connu un bel engouement à sa sortie. Deux après, elle revient enfin sur le devant de la scène. La suite est dès à présent disponible et ça ne rigole pas.

Netflix joue la Résistance avec la saison 2 de cette série à succès

La France est un peu une valeur sûre pour Netflix. Bien des séries prenant notre pays pour décor se sont démarquées sur la plateforme. Emily in Paris, Lupin, Plan Cœur... ce ne sont pas les exemples qui manquent. Un autre titre s'est d'ailleurs ajouté à la liste en 2024, avec un succès aussi inattendu qu'explosif. Elle refait surface cette semaine, un nouveau carton en vue ?

Il y a deux ans, Netflix créait la surprise avec Furies. Cette série française, qui démarre comme une sorte de Comte de Monte Cristo au féminin, a atteint des sommets avec presque 8 millions d'heures de visionnage la semaine de son lancement. Dès lors, beaucoup seront ravis de découvrir la suite, intitulée Furies Résistance.

La saison 2 de Furies replonge Lyna dans le monde de la pègre parisienne. Toujours en quête de vengeance, elle prend part à des missions de plus en plus périlleuses pour un condensé d'action qui va vous scotcher. La série Netflix se veut toujours aussi addictive grâce à un rythme soutenu et la performance d'un casting toujours porté par Lina Elarabi et Marina Foïs, qui se surpassent par rapport à la saison 1.

Furies Résistance est disponible depuis le 18 mars 2026 sur Netflix. Cette saison 2 compte 6 épisodes de 40 à 52 minutes à retrouver en intégralité dès maintenant.