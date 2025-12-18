Cette semaine, Netflix marque un grand coup avec le retour très attendu d’une série emblématique. De quoi renforcer un mois de décembre déjà particulièrement chargé.

Cette semaine, Netflix frappe très fort avec le retour d’une série culte qu’il ne faut absolument pas manquer. Entre celui-ci et Stranger Things saison 5, on peut clairement dire que la plateforme gâte ses abonnés et propose du très lourd avec un mois de décembre en apothéose.

Cette série culte revient sur Netflix

Après plusieurs mois d’attente, Emily in Paris signe enfin son grand retour sur Netflix avec une cinquième saison disponible dès ce jour le 18 décembre 2025. Véritable phénomène depuis son lancement, la série portée par Lily Collins entend renouveler sa formule sans renier ce qui a fait son succès. Romance, mode et chocs culturels sont toujours au programme, mais cette fois, l’aventure prend une nouvelle dimension.

Bonne nouvelle pour les fans. Contrairement à la saison précédente, diffusée en deux parties, l’intégralité de la saison 5 est mise en ligne d’un seul bloc. Les dix nouveaux épisodes sont accessibles dès leur sortie, permettant d’enchaîner les intrigues sans coupure. Ce retour à un format classique renforce l’impression d’un nouveau départ narratif, pensé comme un vrai chapitre charnière pour la série.

Paris… mais aussi Rome

La grande nouveauté de cette saison réside dans son cadre. Si Paris reste évidemment au cœur de l’identité de la série, Rome s’impose désormais comme un décor majeur. Emily se voit confier la gestion d’une nouvelle antenne de l’agence Grateau en Italie, l’obligeant à jongler entre deux villes, deux cultures et deux visions du travail. Ce changement apporte un souffle nouveau à la série, entre décors ensoleillés, différences culturelles assumées et nouvelles opportunités professionnelles.

La saison 5 marque le retour de nombreux personnages emblématiques. Lily Collins reprend naturellement son rôle d’Emily, accompagnée de Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Lucien Laviscount, Samuel Arnold, Bruno Gouery et plusieurs autres visages bien connus des fans.

Avec cette nouvelle saison, Netflix mise sur une valeur sûre pour conclure l’année. Emily in Paris ne devrait pas révolutionner sa formule, mais la fait évoluer intelligemment, en misant sur le changement de décor et une héroïne plus affirmée.

Source : Netflix