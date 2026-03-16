Netflix poursuit son mois de mars avec ferveur, en marquant le retour de l’une des séries les plus populaires de ces dernières années au cinéma, mais aussi des films cultes.

Le mois de mars poursuit tranquillement son cours et avec lui, les sorties hebdomadaires des plateformes de SVOD, qui envoient régulièrement du lourd en ce début d’année 2026. En effet, que l’on parle de Prime Video, Disney+, Apple TV+ ou encore Netflix, chacune multiplie les grosses sorties pour attirer toujours plus d’abonnés dans ses filets, et on peut dire qu’il y a largement de quoi faire. D’ailleurs, alors que nous entamons une nouvelle semaine, l’heure est venue de faire le point sur les sorties de la semaine de Netflix.

Tous les films Netflix de la semaine du 16 au 22 mars 2026

Après un gros focus sur l’inarrêtable Spider-Man la semaine dernière, la plateforme de SVOD réoriente cette fois-ci son programme sur un tout autre registre, avec une ambiance un peu plus morose. En plus de l’excellent Lady Bird, comédie dramatique signée Greta Gerwig (Barbie), les abonnés de Netflix pourront ainsi se lancer dans l’horrifique Simetierre, le thriller INVISIBLE MAN, ou encore la suite cinématographique de la série à succès Peaky Blinders. Enfin, La Fièvre du samedi soir, film culte de 1977, contentera quant à lui les amateurs de grands classiques.

18/03 Lady Bird

20/03 Peaky Blinders : L’Immortel La Fièvre du samedi soir INVISIBLE MAN Simetierre



Toutes les séries de la semaine du 16 au 22 mars 2026

Côté séries, Netflix réserve là encore de très belles choses à ses abonnés, qui pourront notamment partir à la découverte de la saison 4 de la série colombienne La primera vez, saluée par la critique, tandis que Beauty in Black diffusera de son côté la seconde partie de sa saison 2. Même chose pour Furies, thriller français dont la saison 2 arrive sur Netflix, tandis que les amateurs d’animes pourront quant à eux profiter de l’arrivée de STEEL BALL RUN JoJo’s Bizarre Adventure. Et pour les fans de k-pop, le concert BTS The Comeback sera diffusé en live ce samedi.

16/03 The Plastic Detox (documentaire)

18/03 Furies : Résistance La primera vez – Saison 4

19/03 STEEL BALL RUN JoJo’s Bizarre Adventure Beauty in Black – Saison 2 Partie 2

21/03 BTS The Comeback Live | Arirang



Source : Netflix