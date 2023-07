La firme au N rouge pense à son portefeuille, mais aussi à ses abonnés. Dans le but d'améliorer leur quotidien sur la plateforme, la société américaine ajoute à un rythme assez régulier de nouvelles options plus ou moins importantes. Et la dernière idée du service de streaming devrait plaire aux gros consommateurs de films, séries, émissions et documentaires.

Bientôt une nouvelle fonctionnalité pratique pour les abonnés Netflix

Dans les prochaines semaines, Netflix doit mettre en place une fonctionnalité pour permettre aux utilisateurs de transférer leur profil. Avec la mise à mort du partage de compte, les abonnés doivent désormais avoir leur propre espace qui ne peut donc plus être offert gratuitement à des proches. Ce qui implique de répartir de zéro sur le papier, sauf avec cette nouveauté justement. Quand elle fera son arrivée, cette option autorisera tous les clients à exporter leur liste de programmes à voir, leurs recommandations personnalisées, leurs réglages etc.

Précédemment, Netflix a également imaginé une autre fonctionnalité pour mieux s'y retrouver dans « Ma liste ». En vous rendant sur l'application mobile, vous avez maintenant des filtres de tri additionnels « Commencé », « Pas commencé », par « Ordre alphabétique » et par « Date de sortie ». Une section « Bientôt disponible » permet aussi de vous tenir informés des prochaines sorties de la plateforme de SVOD.

Cette application mobile, disponible sur iOS et Android, évolue encore. Netflix commence à introduire un nouvel onglet « Mon Netflix » exclusivement réservé aux tablettes et smartphones, même si l'entreprise étudie la possibilité de l'inclure sur l'interface web et TV. Aux États-Unis, cette fonctionnalité est disponible sur iOS, et le sera sur les appareils Android d'ici le début du mois d'août. L'objectif est de regrouper l'ensemble de vos données de navigation, y compris des infos récupérées et analysées par Netflix, au même endroit.

Selon The Verge, le but derrière cela est de « faire apparaître les titres pour lesquels vous avez manifestés de l'intérêt afin de vous aider à prendre une décision sur ceux à regarder ». Dans cet onglet, vous aurez les programmes récemment téléchargés ou regardés, ceux en cours, ceux sauvegardés dans « Ma Liste », ceux que vous avez évalués et les trailers visionnés.

Crédits : The Verge.

Les premières nouveautés d'août 2023 avec une série très attendue

« Gardez à l'esprit que vous interagissez avec Netflix et que vous lui faites savoir ce que vous aimez, par exemple en mettant de côté davantage de films d'action comme Tyler Rake 2 ou que vous évaluez toutes les saisons de Bridgerton, plus vous verrez de choses dans l'onglet MyNetflix » explique un porte-parole.

Une fonctionnalité inédite qui devrait donc être disponible pour les nouveautés Netflix d'août 2023 - au moins aux États-Unis. La firme n'a pas encore annoncé son programme complet, mais on connaît déjà certaines sorties. La principale, qui fera énormément plaisir ou énervera beaucoup les fans d'animation, c'est la série live-action One Piece. L'adaptation en prises de vues réelles du manga d'Eiichiro Oda sera diffusée dès le 31 août.

D'autres ajouts importants débarquent également avec le thriller Basic Instinct, une téléréalité de morts-vivants avec Zombieverse ou encore Agent Stone. Un film d'action réalisé par Tom Harper (This is England 86, The Aeronauts...) avec Gal Gadot (Wonder Woman) dans le rôle principal. « Agent de renseignement, Rachel Stone est la seule femme qui s'interpose entre sa puissante organisation mondiale de maintien de la paix et la perte de son atout le plus précieux et le plus dangereux ».