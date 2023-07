La fin du partage de compte sur Netflix fait encore des émules. Conscient du manque à gagner, le géant du streaming a décidé de forcer des millions d’utilisateurs à passer à la caisse. En quête de rentabilité, le service de streaming cherche par tous les moyens à recouper ses coûts et n’hésite plus à brusquer ses abonnés de longue date. La pilule a toujours du mal à passer pour beaucoup, alors le géant de la SVOD tente d'arrondir les angles avec une nouvelle fonctionnalité.

Une fonctionnalité pratique arrive sur Netflix

Le partage de compte a fait les beaux jours de Netflix et participé à sa popularité. Le manque à gagner étant trop important, la plateforme a purement et simplement décidé d’expulser des millions de squatteurs qui ont dû trouver des solutions alternatives. Se prendre un abonnement eux-même ou payer des frais supplémentaires pour continuer à profiter de celui de leur bienfaiteur. La plateforme fait cependant un pas en avant pour celles et ceux dans le premier cas. Une nouvelle fonctionnalité pour le transfert de profil est désormais disponible sur Netflix.

Plus concrètement, elle permet de récupérer un profil existant avec tout l’historique de visionnage, votre liste, les jeux sauvegardés, les recommandations personnalisées, les paramètres et bien plus, et de l’envoyer vers un compte, nouveau. Désormais il est possible de le transférer vers un compte existant, donc celui de quelqu’un d’autre. Netflix n’invoque évidemment pas la fin du partage de compte comme motif, mais des changements de vie, des déménagements, des familles qui s’agrandissent et des relations qui se finissent par exemple. Si la nouvelle fonctionnalité n’apparaît pas encore chez vous, pas de panique. Elle est toujours en cours de déploiement dans le monde entier. Un mail sera envoyé à l’ensemble des utilisateurs dès qu’elle sera arrivée en France.

Une fonctionnalité pratique pour les victimes de la fin du partage de compte, mais aussi pour les étudiants et jeunes qui quittent le foyer familial pour voler de leurs propres ailes. Mais concrètement, comment ça marchera ? Quelle sera la marche à suivre ? Quels impératifs s’imposent, le compte à transférer ne doit pas être associé à un compte actif ou à une autre adresse mail, ne pas être protégé par un code PIN, ni être un profil Jeunesse. Si ces conditions sont remplies, voici les étapes pour transférer son profil Netflix vers un autre compte :