Deux énormes nouveautés arrivent dans les sorties Netflix de la semaine du 18 au 24 décembre 2023. On aura notamment le nouveau film musical de Bradley Cooper (A Star is Born), Maestro, qui est engagé dans la course aux Golden Globes et aux Oscars 2024. Dans le même temps, Zack Snyder cassera la baraque le 22 décembre avec Rebel Moon. Ou du moins « essaiera de casser la baraque », car à l'heure d'écrire ces lignes, les critiques sont très négatives. Mais les nouveautés Netflix de décembre 2023 renferment aussi les adieux d'une série très suivie, et pourtant peut-être méconnue d'une bonne partie des abonnés.

La fin d'une série Netflix très appréciée

Toutes les bonnes choses ont une fin et parfois, ce n'est pas vraiment un mal. En disant cela, on a immédiatement en tête une énorme série Netflix à succès : Sex Education. Le niveau de la dernière saison 4 était tellement bas que c'était mieux d'en rester définitivement là. Mais dans d'autres cas, certains shows télévisés font leurs adieux alors qu'ils ont réussi à se maintenir et qu'ils sont chers aux yeux des téléspectateurs. C'est justement ce qu'il s'est passé avec l'un d'eux. Après 14 ans d'existence, c'en est fini d'Archer.

L'ultime saison 14 faisait en effet partie des nouveautés Netflix de décembre 2023 et les huit épisodes sont disponibles sur le service de SVOD. Vous ne connaissez pas ? Il s'agit d'une série d'animation, avec un style visuel très bande dessinée, à l'humour outrancier qui parodie les films d'espionnage. « Avec son équipe dysfonctionnelle d'agents secrets, le super-espion arrogant Sterling Archer mène de dangereuses misions qui virent en mésaventures chaotiques à travers le monde » (via Netflix). Espion, oui, mais pas trop. Sterling Archer est un playboy qui aime profiter de la vie, selon ses critères, et qui ne refuse rien. Et surtout pas quelques soirées bien chargées.

Si Archer est passée sous votre radar, pas de panique. Les quatorze saisons sont toutes sur Netflix et en plus, le format permet de très vite rattraper son retard. Généralement, il n'y a que 13 épisodes au maximum et ils durent tous aux alentours des 20 minutes. Si vous êtes réceptifs au ton et à l'humour, ça peut donc s'enchaîner.

La saison 14 d'Archer est disponible, mais il y a un problème

Toutefois, vous allez rester sur votre fin. La série est bien terminée... mais aux États-Unis seulement. L'épisode spécial « Archer : Into the Cold » d'une heure a été diffusé ce dimanche 17 décembre 2023 là-bas. Malheureusement, pas de trace sur Netflix France et il faudra sûrement patienter en attendant une traduction.

Cette série d'animation est donc plus confidentielle que d'autres, mais sa popularité est bien là. Archer est noté 8,6/10 sur IMDb, 91% (presse) et 83% (utilisateurs) sur Rotten Tomatoes. Certains considèrent d'ailleurs le show comme culte et comme étant l'une des meilleures séries animées de tous les temps.

Des adieux en demi-teinte ? Pas si l'on en croit les retours ici et là, dont celui d'IndieWire qui estime que c'est toujours aussi excellent. Un sentiment partagé sur les réseaux par des fans qui regrettent que ce soit « déjà » fini. « Archer va me manquer. J'ai eu des heures et des heures de rire. Le final est superbe »; « La fin d'archer est parfaite »; « Archer est terminé et ça me rend triste. Cette série et ces personnages vont me manquer. C'était un tel plaisir ! »; « Je ne peux pas dire adieu à la série »; « La meilleure série comique d'espionnage jamais réalisée » peut-on lire sur X. Voilà, c'est donc la fin d'Archer ou le tout début si vous décidez d'aller sur Netflix pour regarder l'intégralité de la série d'animation.