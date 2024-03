Netflix fait un carton absolu en ce moment avec son dernier film original La Demoiselle et le Dragon. Un long-métrage exclusif qui est sorti le 8 mars 2024, et qui n'a toujours pas quitté la première place du top 10 en France. Et même à l'étranger d'ailleurs. Une domination totale alors même que cette production divise toujours autant. Les scores Rotten Tomatoes ont même baissé depuis le lancement et sont actuellement à 56% (presse) et 70% (téléspectateurs). Rien n'est donc joué pour une hypothétique suite, mais ce qui primera de toute manière, ce sont les vues. En revanche, les sorties Netflix du jour vont normalement plaire à plus de monde.

Un héros mythique tisse sa toile sur Netflix

Après le film La Demoiselle et le Dragon, les séries Furies et The Gentlemen, qu'est-ce qui attend les abonnés ? Un personnage légendaire, ultra populaire depuis des décennies, a décider de tisser à nouveau sa toile sur Netflix. Oui, Spider-Man est de retour sur la plateforme de SVOD et pour le coup, il ne fait pas semblant. Le service de streaming vidéo a fait de la place sur ses serveurs pour quatre longs-métrages sur l'homme-araignée. Et tout le monde devrait y trouver son compte, ou presque, puisque ces nouvelles sorties Netflix montrent différentes interprétations du super-héros Marvel.

Si vous cherchez le meilleur Spidey (oui, oui !), vous allez pouvoir re(regarder) The Amazing Spider-Man et sa suite The Amazing Spider-Man : Le Destin d'un héros sur Netflix. Deux productions réalisées par Marc Webb (500 jours ensemble) avec Andrew Garfield dans le rôle de Peter Parker, et la toute récente oscarisée Emma Stone en Gwen Stacy. De l'autre côté, on a également l'un des films de la dernière trilogie avec Tom Holland (Spidey) et Zendaya (MJ), Spider-Man: Far From Home. Enfin, si vous ne voulez pas choisir entre Tom Holland et Andrew Garfield, il reste une alternative avec le magnifique long-métrage d'animation Spider-Man: New Generation. Un incontournable qui met en avant Miles Morales.

Quatre films Spider-Man et la série Monk disponibles

En prime des films Spider-Man, Netflix rouge ajoute une série emblématique pour beaucoup : Monk. Un show diffusé au début des années 2000 sur TF1 en France qui suit un détective privé pas comme les autres. « Un brillant inspecteur, Adrian Monk, souffrant de troubles obsessionnels quitte ses fonctions pour devenir consultant et résoudre les affaires de la brigade » synopsis officiel.

Le succès a été tel que la série Monk a duré pendant 8 saisons, et est même revenue fin 2023 avec Mr. Monk's Last Case. Un film avec le casting original sorti sur la plateforme de streaming Peacock. « Après la pandémie de COVID qui a aggravé ses phobies et lui a fait perdre son contrat d’édition, les seules choses auxquelles l’ancien inspecteur Adrien Monk aspire sont le mariage de sa belle-fille Molly et la possibilité de retrouver dans l’au-delà son épouse défunte, Trudy » (via CinéSérie). Tous ces programmes sont disponibles dès à présent sur Netflix.