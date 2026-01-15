Ce 15 janvier est rempli de nouveautés sur Netflix. La plateforme de SVOD voit son catalogue s'enrichir d'une tonne de films mythiques ainsi que d'une nouvelle série événement.

C'est un début d'année explosif qui nous attend sur Netflix. Face à ses éternels concurrents que son Prime Video, Disney+ et toutes les plateformes émergentes, le service de streaming au N rouge veut frapper fort d'entrée en 2026. En témoignent les nouveautés du jour de son catalogue. D'un côté, c'est toute une saga de films cultes qui vous tend les bras. De l'autre, une nouvelle série adaptée de l'œuvre d'une autrice qu'on ne présente plus

Une saga d'espionnage culte sur Netflix

Existe-t-il un espion plus connu à travers le monde ? Sûrement pas. L'agent 007 a beau avoir revêtu plusieurs faciès à travers les décennies, son héritage est toujours aussi puissant aujourd'hui et Netflix le sait bien. La plateforme de SVOD a donc sauté sur l'occasion de racheter les droits de diffusion à Amazon pour vous proposer dès aujourd'hui d'une dizaine de films James Bond.

En attendant de découvrir l'identité du futur interprète de James Bond sous la caméra de Denis Villeneuve, redécouvrez entre autres les performances de Daniel Craig et Pierce Brosnan dans la peau de l'agent 007. GoldenEye, Meurs un autre jour, Casino Royal, Skyfall... autant de titres qui ont encore une grande valeur aux yeux des fans de l'espion qui les aimait. Profitez de cette entrée massive sur Netflix, car la saga y sera disponible pour une durée de trois mois seulement.

Une série événement portée par Helena Bonham Carter

Amateurs d'enquête et de suspense, l'agent 007 n'est pas le seul à occuper le haut de l'affiche sur Netflix aujourd'hui. Si on connait avant tout Agatha Christie pour les aventures d'Hercule Poirot et Miss Marple, elle signe d'autres œuvres policières qui valent le détour. Netflix a donc décidé de vous faire découvrir Les Sept Cadrans dans une mini-série en trois épisodes.

Comptant parmi les nouveautés qui éveillent la curiosité en ce mois de janvier, Les Sept Cadrans d'Agatha Christie propose une enquête méconnue dans l'Angleterre de 1925. Suivez lady Eileen "Bundle" Brent dans des péripéties qui vont bouleverser sa vie à l'occasion d'une grande fête organisée à la campagne. Pour cette nouvelle série maison, Netflix convoque Mia McKenna-Bruce (The Lady) dans le rôle-titre, Martin Freeman (Sherlock) dans celui de Battle, ou encore l'inénarrable Helena Bonham Carter (Fight Club, Harry Potter) dans celui de Lady Caterham. Un rendez-vous à ne pas manquer sur la plateforme de SVOD.