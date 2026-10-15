Halloween approche à grands pas, et cela se ressent grandement dans le monde de la SVOD. En effet, à un peu plus de deux semaines de la fête des horreurs, les différentes plateformes de streaming n’hésitent pas à enrichir leur catalogue de certaines nouveautés très attendues, comme Carrie du côté de chez Prime Video ou encore Crystal Lake chez HBO Max. Et forcément, Netflix n’y échappe pas non plus avec, non pas de nouvelles séries originales, mais l’arrivée d’une ribambelle de films d’horreur cultissimes dès aujourd’hui.

Netflix accueille 5 nouveaux films d’horreur, avec des pépites

Des deux chapitres de la dernière adaptation cinématographique de Ça, à ne pas confondre avec la récente série Bienvenue à Derry d’HBO Max, en passant par Doctor Sleep, Esther ou encore Within : Dans les murs, Netflix sort assurément l’artillerie lourde pour tous les amateurs de films d’horreur en ce 15 octobre 2026. À compter d’aujourd’hui, ce ne sont donc pas moins de 5 nouveaux films qui vous attendent dans le catalogue pour vous faire frissonner.

Ça, Esther… Les nouveaux films à ne pas manquer

Réalisé par Andy Muschietti en 2017, Ça est une adaptation du roman éponyme de Stephen King, dans lequel un groupe d’adolescents marginaux enquête sur la disparition de certains enfants. Une disparition provoquée par Grippe-Sou, un clown terrifiant qui se réveille tous les 27 ans pour se nourrir de leurs peurs.

est une adaptation du roman éponyme de Stephen King, dans lequel un groupe d’adolescents marginaux enquête sur la disparition de certains enfants. Une disparition provoquée par Grippe-Sou, un clown terrifiant qui se réveille tous les 27 ans pour se nourrir de leurs peurs. Également disponible sur Netflix, Ça : Chapitre 2 , toujours réalisé par Andy Muschietti en 2019, continue l’histoire des adolescents du premier film, désormais devenus adultes et forcés de se replonger dans leur cauchemar d'autrefois lorsque Grippe-Sou se réveille une fois de plus des années plus tard.

, toujours réalisé par Andy Muschietti en 2019, continue l’histoire des adolescents du premier film, désormais devenus adultes et forcés de se replonger dans leur cauchemar d'autrefois lorsque Grippe-Sou se réveille une fois de plus des années plus tard. Lui aussi adapté d’un roman de Stephen King, Doctor Sleep , réalisé par Mike Flanagan en 2019, n’est autre que la suite du célèbre Shining. Le film met en scène Danny Torrance, l’enfant de l’hôtel Overlook, désormais devenu un adulte alcoolique hanté par les nombreux fantômes de son passé.

, réalisé par Mike Flanagan en 2019, n’est autre que la suite du célèbre Shining. Le film met en scène Danny Torrance, l’enfant de l’hôtel Overlook, désormais devenu un adulte alcoolique hanté par les nombreux fantômes de son passé. Réalisé par Jaume Collet-Serra en 2009, Esther est un film qui a marqué toute une génération. Dès aujourd’hui, les abonnés à Netflix peuvent ainsi (re)découvrir l’histoire de Kate et John Coleman, un couple adoptant une orpheline prénommée Esther dont l’arrivée s’accompagne d’une série d’événements étranges pour la famille.

est un film qui a marqué toute une génération. Dès aujourd’hui, les abonnés à Netflix peuvent ainsi (re)découvrir l’histoire de Kate et John Coleman, un couple adoptant une orpheline prénommée Esther dont l’arrivée s’accompagne d’une série d’événements étranges pour la famille. Enfin, Within : Dans les murs, réalisé par Phil Claydon en 2016, raconte quant à lui l’histoire d’une famille qui emménage dans une maison de banlieue vendue à prix cassé, mais qui découvre rapidement que le lieu cache de lourds secrets à l’origine de phénomènes particulièrement dangereux.

Source : Netflix