HBO Max a dévoilé la liste des nouveautés à venir dans son catalogue en octobre 2026, et entre films cultes et nouvelle série tirée d’une franchise très appréciée, il y aura du lourd.
Tandis que le mois de septembre approche doucement mais sûrement de sa conclusion, l’heure est venue pour les différentes plateformes de SVOD de révéler le programme qui attend leurs abonnés dans les semaines à venir. Netflix comme Prime Video, par exemple, ont déjà tranquillement commencé à le faire, mais c’est aujourd’hui au tour de HBO Max de lancer les hostilités en dévoilant son programme complet pour octobre 2026. Et entre films cultes et nouvelle série originale tirée d’une franchise légendaire, il y aura assurément de quoi faire pour le mois des horreurs.
Tous les films à venir sur HBO Max en octobre 2026
Car forcément, qui dit octobre dit Halloween, et donc beaucoup de films d’horreur à venir dans le catalogue de HBO Max. Cela commencera avec Carrie la vengeance, et continuera tout au long du mois avec de grands classiques comme Hostel, Destination Finale 3 à 6, Dracula, Vendredi 13, The Descent ou encore L’Exorciste 2 : L’Hérétique. Mais parce qu’il en faut pour tous les goûts, HBO Max proposera également toutes sortes de drames (Eyes Wide Shut, Volver), thrillers (Les Infiltrés), films de science-fiction (Pacific Rim) et plus encore.
- 01/10
- Carrie, la vengeance
- 02/10
- Get Out
- 03/10
- Amants
- Le Challenge
- 04/10
- Eyes Wide Shut
- 08/10
- Van Helsing
- 09/10
- Destination Finale 3, 4 et 5
- 10/10
- Les Proies
- Macadam Baby
- 11/10
- Tout sur ma mère
- Volver
- 14/10
- Destination Finale: Bloodlines
- 15/10
- Dracula
- Pacific Rim
- 16/10
- Vendredi 13
- Hitcher
- 17/10
- Kate Berlant : Parmesan – Stand-up special
- Les Infiltrés
- 21/10
- Albator, corsaire de l'espace
- 22/10
- En sursis
- 23/10
- The Descent
- 24/10
- Le Chant du loup
- 25/10
- Rush
- 28/10
- NFL Films Short : Kordell Stuart: Slash & Burn – Documentaire
- Le Brio
- 29/10
- Looper
- 30/10
- Hostel
- 31/10
- L'Exorciste 2 : L'Hérétique
- Little Monsters
Toutes les séries à venir pour octobre 2026
Côté séries, la plateforme de streaming ne sera pas non plus en reste avec l’arrivée de la première saison de Crystal Lake, préquel de la franchise Vendredi 13 revenant sur la triste histoire de la mère de Jason. Parmi les nouveautés phares proposées par HBO Max se trouveront également La Messagerie du Diable, série documentaire sur le crime organisé ; War, nouvelle série judiciaire centrée sur le barreau londonien ; ou encore Kill Jackie, qui mettra en scène Catherine Zeta-Jones contre une escouade composée de tueurs à gages.
- 02/10
- War – Saison 1
- Les Cauchemars de Junji Ito – Saison 1
- Tourments – Saison 1
- 04/10
- Get Jiro ! – Saison 1, série d'animation
- 05/10
- Adventure Time : Side Quests – Saison 1, série jeunesse
- 08/10
- Kill Jackie – Saison 1
- 09/10
- Furia – Saison 2
- Les Signes du mal – Saison 10, série documentaire
- 12/10
- Meurtre au cimetière – Saison 1, série documentaire
- 15/10
- Crystal Lake – Saison 1
- La Nuit sombre du football mexicain – Saison 1, série documentaire
- 16/10
- Courage, le chien froussard – Saison 2, série jeunesse
- 18/10
- Les Démons d'Hollywood – Saison 2, série documentaire
- 22/10
- Le Massacre de Flores – Saison 1, série documentaire
- 23/10
- La Messagerie du diable – Saison 1, série documentaire
- Yaga – Saison 1
- Grizzy et les Lemmings – Saison 4, série jeunesse
- 24/10
- Unies face au tueur – Saison 1, série documentaire
- 26/10
- Les Derniers Bûcherons – Saison 2, divertissement
- 28/10
- Face au monstre : Aileen Wuornos – Saison 1, série documentaire
- 29/10
- Le Poète cannibale – Saison 1, série documentaire
- 31/10
- Secrets, complots et manipulations – Saison 1, divertissement
Le sport sera aussi à l’honneur sur HBO Max en octobre 2026
Enfin, pour les détenteurs de l’abonnement Eurosport, sachez que de nombreuses retransmissions sportives seront aussi à l’honneur sur HBO Max tout au long du mois. Cyclisme, Ski alpin, Patinage artistique, vous n’aurez que l’embarras du choix parmi les programmes suivants :
- 02/10
- Cyclisme – Championnats d'Europe, du 2 au 7 octobre
- 07/10
- ATP Masters 1000 Shanghai, du7 au 18 octobre
- 10/10
- Cyclisme – Tour de Lombardie
- 14/10
- Cyclisme sur piste – Championnats du monde, du 14 au 18 octobre
- 22/10
- Présentation du Tour de France 2027
- 24/10
- Ski alpin – Coupe du monde Sölden, le 24 et 25 octobre
- 30/10
- Patinage artistique – GP Canada, dès le 30 octobre
Source : HBO Max