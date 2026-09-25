HBO Max a dévoilé la liste des nouveautés à venir dans son catalogue en octobre 2026, et entre films cultes et nouvelle série tirée d’une franchise très appréciée, il y aura du lourd.

Tandis que le mois de septembre approche doucement mais sûrement de sa conclusion, l’heure est venue pour les différentes plateformes de SVOD de révéler le programme qui attend leurs abonnés dans les semaines à venir. Netflix comme Prime Video, par exemple, ont déjà tranquillement commencé à le faire, mais c’est aujourd’hui au tour de HBO Max de lancer les hostilités en dévoilant son programme complet pour octobre 2026. Et entre films cultes et nouvelle série originale tirée d’une franchise légendaire, il y aura assurément de quoi faire pour le mois des horreurs.

Tous les films à venir sur HBO Max en octobre 2026

Car forcément, qui dit octobre dit Halloween, et donc beaucoup de films d’horreur à venir dans le catalogue de HBO Max. Cela commencera avec Carrie la vengeance, et continuera tout au long du mois avec de grands classiques comme Hostel, Destination Finale 3 à 6, Dracula, Vendredi 13, The Descent ou encore L’Exorciste 2 : L’Hérétique. Mais parce qu’il en faut pour tous les goûts, HBO Max proposera également toutes sortes de drames (Eyes Wide Shut, Volver), thrillers (Les Infiltrés), films de science-fiction (Pacific Rim) et plus encore.

01/10 Carrie, la vengeance

02/10 Get Out

03/10 Amants Le Challenge

04/10 Eyes Wide Shut

08/10 Van Helsing

09/10 Destination Finale 3, 4 et 5

10/10 Les Proies Macadam Baby

11/10 Tout sur ma mère Volver

14/10 Destination Finale: Bloodlines

15/10 Dracula Pacific Rim

16/10 Vendredi 13 Hitcher

17/10 Kate Berlant : Parmesan – Stand-up special Les Infiltrés

21/10 Albator, corsaire de l'espace

22/10 En sursis

23/10 The Descent

24/10 Le Chant du loup

25/10 Rush

28/10 NFL Films Short : Kordell Stuart: Slash & Burn – Documentaire Le Brio

29/10 Looper

30/10 Hostel

31/10 L'Exorciste 2 : L'Hérétique Little Monsters



Toutes les séries à venir pour octobre 2026

Côté séries, la plateforme de streaming ne sera pas non plus en reste avec l’arrivée de la première saison de Crystal Lake, préquel de la franchise Vendredi 13 revenant sur la triste histoire de la mère de Jason. Parmi les nouveautés phares proposées par HBO Max se trouveront également La Messagerie du Diable, série documentaire sur le crime organisé ; War, nouvelle série judiciaire centrée sur le barreau londonien ; ou encore Kill Jackie, qui mettra en scène Catherine Zeta-Jones contre une escouade composée de tueurs à gages.

02/10 War – Saison 1 Les Cauchemars de Junji Ito – Saison 1 Tourments – Saison 1

04/10 Get Jiro ! – Saison 1, série d'animation

05/10 Adventure Time : Side Quests – Saison 1, série jeunesse

08/10 Kill Jackie – Saison 1

09/10 Furia – Saison 2 Les Signes du mal – Saison 10, série documentaire

12/10 Meurtre au cimetière – Saison 1, série documentaire

15/10 Crystal Lake – Saison 1 La Nuit sombre du football mexicain – Saison 1, série documentaire

16/10 Courage, le chien froussard – Saison 2, série jeunesse

18/10 Les Démons d'Hollywood – Saison 2, série documentaire

22/10 Le Massacre de Flores – Saison 1, série documentaire

23/10 La Messagerie du diable – Saison 1, série documentaire Yaga – Saison 1 Grizzy et les Lemmings – Saison 4, série jeunesse

24/10 Unies face au tueur – Saison 1, série documentaire

26/10 Les Derniers Bûcherons – Saison 2, divertissement

28/10 Face au monstre : Aileen Wuornos – Saison 1, série documentaire

29/10 Le Poète cannibale – Saison 1, série documentaire

31/10 Secrets, complots et manipulations – Saison 1, divertissement



Le sport sera aussi à l’honneur sur HBO Max en octobre 2026

Enfin, pour les détenteurs de l’abonnement Eurosport, sachez que de nombreuses retransmissions sportives seront aussi à l’honneur sur HBO Max tout au long du mois. Cyclisme, Ski alpin, Patinage artistique, vous n’aurez que l’embarras du choix parmi les programmes suivants :

02/10 Cyclisme – Championnats d'Europe, du 2 au 7 octobre

07/10 ATP Masters 1000 Shanghai, du7 au 18 octobre

10/10 Cyclisme – Tour de Lombardie

14/10 Cyclisme sur piste – Championnats du monde, du 14 au 18 octobre

22/10 Présentation du Tour de France 2027

24/10 Ski alpin – Coupe du monde Sölden, le 24 et 25 octobre

30/10 Patinage artistique – GP Canada, dès le 30 octobre



Source : HBO Max