Le temps file, et sans que cela ne paraisse, nous voilà déjà aux portes de la mi-octobre 2026, qui passe décidément à une vitesse hallucinante. Ce qui arrange sans aucun doute les joueurs qui attendent désespérément GTA 6, mais peut-être un peu moins les abonnés à Netflix, qui voient les nouvelles arrivées s’enchaîner le temps de le dire. Car même pour les semaines les plus calmes en termes de sorties originales, la plateforme de SVOD continue de garder le rythme avec l’ajout de films et de séries très appréciés par le public.

Tous les films Netflix de la semaine du 12 au 18 octobre 2026

Côté films, tout d’abord, c’est encore une fois l’horreur qui domine cette semaine sur Netflix, bien décidé à agrémenter son catalogue comme il se doit à l’approche d’Halloween. Outre la dernière adaptation en deux parties de Ça, les abonnés pourront ainsi se plonger dans Sans un bruit 1 et 2, Ouija 1 et 2, Doctor Sleep ou encore Within : Dans les murs. Mais parce qu’il en faut pour tout le monde, Netflix proposera également la trilogie Star Trek pour les amateurs de science-fiction, ou encore le drame historique Adieu Monsieur Haffmann aux côtés de divers documentaires.

13/10 Tyson - Documentaire

14/10 Adieu Monsieur Haffmann

15/10 Within : Dans les murs Ça Ça Chapitre 2 Doctor Sleep Esther

16/10 Sacrifice Norm Macdonald Une vie pas si normale - Documentaire Le Disciple Dans les pas du Wu-Tang Clan - Documentaire Sans un bruit 1 & 2 Trilogie Star Trek Kursk

17/10 Ouija 1 & 2



Toutes les séries de la semaine du 12 au 18 octobre 2026

Côté séries, le programme de la semaine s’avère peut-être légèrement plus calme, mais les abonnés à la plateforme auront tout de même de quoi s’occuper avec, notamment, l’arrivée de la saison 4 de La Diplomate, série politique originale mettant en scène Keri Russell. La mini-série allemande Le Piège fera aussi son arrivée sur Netflix pour les spectateurs appréciant les thrillers psychologiques, tandis que les amateurs d’anime et de shonen pourront quant à eux découvrir la saison 6 de Fairy Tail après L’Arène : La Finale, une téléréalité sportive sur la MMA.

13/10 Le Piège

14/10 L'Arène - La Finale

15/10 La Diplomate - Saison 4 Fairy Tail - Saison 6



Source : Netflix