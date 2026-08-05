L’arc d’Elbaf continue de se dérouler, et la tension est à son comble sur l’île des Géants. Les lecteurs ont quitté Luffy et son équipage alors que le capitaine des Chapeaux de Paille se retrouvait dans une position délicate face à Imu, le régent du Gouvernement Mondial et l’une des plus grandes menaces qu’ils aient affronté. Les trois grands combats se dessinent donc : Luffy contre Imu, Zoro contre Sommers et Sanji contre Killingham. Comme chaque semaine où de nouvelles pages sont attendues dans le magazine Weekly Shonen Jump, le chapitre 1190 de One Piece a leaké, et Luffy va se prendre une sacrée leçon de vie.

Que racontent les premiers leaks du chapitre 1190 de One Piece ?

Luffy se retrouve donc exactement là où on l’avait laissé : deux lames plantées dans le corps et cloué contre un arbre. Il est sauvé in extremis d’une mort certaine par Gaban, ancien navigateur de l’équipage de Gol D. Roger. Ce dernier ne cache pas sa déception : « C’est vraiment décevant. Tu as besoin d’être secouru par un vieillard blessé » lui lance l’ancien compagnon du Roi des Pirates. Il lui rappelle alors que la mort du Roi des Pirates ferait le bonheur de nombreuses personnes et prétendants, parce que tout le monde veut s'asseoir sur ce trône. « Si tu veux devenir le Roi des Pirates en menant une vie heureuse et confortable, alors rentre chez toi ! », lui lâche Gaban dès le début du chapitre 1190 de One Piece. Et les premières réactions des fans sont unanimes, Gaban s'annonce déjà comme un des « GOAT » de cet arc.

Gaban à la rescousse dans le chapitre 1189 ©WSJ

Imu vs Gaban, qui va gagner ?

Après cette petite leçon sévère, Gaban libère Luffy, le projette loin du champ de bataille et commence à combattre Imu directement. Ce dernier dégaine une épée japonaise appelée Honebami (Mangeur d’os), donnant ainsi le coup d’envoi de leur combat. Gaban a du répondant et lance sa technique « Shinmon: Hassen Fukushu », qui pulvérise le sol et les fait tomber dans les souterrains de l’île. Gaban se remémore alors son équipage et ses rivaux, de Roger à Rayleigh, en passant par Oden, Shanks, Crocus ou encore Barbe Blanche.

Il lâche alors que Luffy est l’homme qu’ils ont attendu depuis tout ce temps. Les premiers leaks du chapitre 1190 de One Piece ne dépeignent pas tout le combat, mais en révèlent déjà sa finalité. Gaban est finalement vaincu et gît au sol, son bras gauche coupé juste sous le coude. Luffy arrive alors sur les lieux, sous le choc de retrouver le vétéran blessé.

On s’attend à une réaction digne du capitaine des Chapeaux de Paille, mais il faudra attendre jusqu'au chapitre 1191 de One Piece pour en découvrir la suite. Et l’attente sera un peu plus longue puisqu’il n’y aura pas de nouveau chapitre la semaine prochaine, le magazine étant en vacances à ce moment-là. Le chapitre 1190 de One Piece sortira le dimanche 9 août 2026 dans le Weekly Shonen Jump. Les scans seront publiés le même jour à 17 heures sur la plateforme officielle MANGA Plus, qui vous permettra de les lire gratuitement et légalement en français. Il sera disponible au moins trois semaines.

Source : Pew