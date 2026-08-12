Netflix a enfin dévoilé la première bande-annonce officielle de la quatrième saison d’une de ses séries à succès qui a récolté 13 nominations aux Emmys.

Plus d'un milliard d'heures vues en 60 jours rien que pour sa première saison et 13 nominations aux Emmy Awards au total, la série Monstre de Netflix s'apprête à revenir avec une saison 4, attendue le 17 septembre 2026 sur la plateforme. L'histoire de Lizzie Borden marquera une grande première pour l'anthologie puisqu'il s'agira de la première saison mettant en scène une tueuse. Netflix en a dévoilé la première bande-annonce.

Netflix dévoile le trailer de la saison 4 de Monstre

Après Jeffrey Dahmer, Lyle et Erik Menendez, et Ed Gein, Ryan Murphy et Ian Brennan s'attaquent donc à un autre fait divers américain devenu mythique. Et leur nouveau « monstre » porte un nom, Lizzie Borden. En 1892, cette jeune femme issue d'une famille aisée du Massachusetts est accusée d'avoir tué son père et sa belle-mère à coups de hache. Acquittée au terme d'un procès ultra-médiatisé, elle n'a jamais été condamnée et plus d’un siècle plus tard, le mystère reste entier et désormais scénarisé pour cette saison 4 de Monstre de Netflix. La première bande-annonce dépeint une saison particulièrement sombre et plus sulfureuse, aussi.

Netflix y présente en effet Lizzie comme une jeune femme étouffée par les conventions familiales, qui trouve avec sa domestique Bridget Sullivan un moyen de s'échapper dans un univers de désir, de pouvoir… et de vengeance, évidemment. Jusqu’à ce que les fantasmes se transforment en un double meurtre qui fera d’elle une véritable légende criminelle.

Quel est le casting de la saison 4 de Monstre

Ella Beatty, déjà aperçue dans Feud: Capote vs. The Swans incarnera Lizzie. Face à elle, le casting réunit notamment Rebecca Hall dans le rôle de sa belle-mère Abby, Billie Lourd dans celui de sa sœur Emma et Vicky Krieps en Bridget Sullivan. Petite curiosité, Charlie Hunnam est de retour après son rôle-titre dans la saison 3 consacrée à Ed Gein. Il incarnera cette fois Andrew Borden, le père de Lizzie. Voici le casting complet de la saison 4 de Monstre de Netflix.

Ella Beatty : Lizzie Borden (Feud: Capote vs. The Swans, If I Had Legs I'd Kick You)

: Lizzie Borden (Feud: Capote vs. The Swans, If I Had Legs I'd Kick You) Charlie Hunnam : Andrew Borden, le père (Sons of Anarchy, Monstre : L'Histoire d'Ed Gein)

: Andrew Borden, le père (Sons of Anarchy, Monstre : L'Histoire d'Ed Gein) Rebecca Hall : Abby Borden, la belle-mère (Christine, Passing, Iron Man 3)

: Abby Borden, la belle-mère (Christine, Passing, Iron Man 3) Vicky Krieps : Bridget « Maggie » Sullivan, la domestique (Phantom Thread, Corsage)

: Bridget « Maggie » Sullivan, la domestique (Phantom Thread, Corsage) Billie Lourd : Emma Borden, la sœur aînée (American Horror Story, The Last Showgirl)

: Emma Borden, la sœur aînée (American Horror Story, The Last Showgirl) Jessica Barden : Nance O'Neil, actrice et amie de Lizzie (The End of the F***ing World de Netflix, Dune: Prophecy)

: Nance O'Neil, actrice et amie de Lizzie (The End of the F***ing World de Netflix, Dune: Prophecy) Joey Pollari : John Vinnicum Morse, l'oncle et suspect (Love, Simon, American Crime)

: John Vinnicum Morse, l'oncle et suspect (Love, Simon, American Crime) Sarah Paulson : rôle encore inconnu, mais ce serait Aileen Wuornos (American Horror Story)

: rôle encore inconnu, mais ce serait Aileen Wuornos (American Horror Story) Oliver Spenceman : Stephen, personnage fictif

Quand sortent les 8 épisodes de la saison 4 de Monstre sur Netflix ?

Rendez-vous donc le 17 septembre sur Netflix pour découvrir jusqu'où Monster compte pousser le mythe de Lizzie Borden. La saison 4 de Monstre sera composée de huit épisodes, qui, comme pour les autres saisons, sortiront tous d’un bloc.

Source : Netflix