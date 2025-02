Exceptionnellement, nous allons faire une entorse à nos habitudes et déborder un peu pour les sorties de cette semaine. Nous listerons ici les sorties du premier février également, en plus de tout ce qui arrive dans les prochains jours sur Prime Video. Et pour concurrencer Netflix, Disney+ et Max, la plateforme d’Amazon sort l’artillerie lourde d’entrée de jeu. Au menu, des films connus et appréciés, et le retour d’une des meilleures séries du moment.

Tous les films Prime Video du 1 au 9 février 2025

Comme souvent, Prime Video titre ses plus grosses cartouches dès le début du mois. Ça n'a pas loupé pour février puisque la plupart des gros films sont tous sortis au même moment. On retrouve ainsi deux gros classiques : Le thriller horrifique Le Silence des Agneaux et la comédie musicale West Side Story. Vous pourrez également profiter d’un film d’animation en famille avec Les Minions, les fameuses mascottes de la saga Moi, Moche et Méchant.

Pour boucler la semaine sur Prime Video, on aura aussi le droit à une production originale avec The Order. Un film policier avec Jude Law, Nicholas Hoult et Tye Sheridan qui nous embarque sur la piste de braqueurs étant en réalité des criminels bien plus dangereux que ça. Une enquête difficile, portée par un Jude Law qui fait visiblement le taf si l’on en croit les premiers retours.

1/02 Les Minions World War Z Le Silence des Agneaux Recherche Susan Désespérement West Side story

7/02 The Order - film original



Toutes les séries du 1 au 9 février 2025

Mais ce sont surtout les séries que l’on retiendra, surtout une en réalité. On parle bien entendu d’Invincible, l’un des plus gros succès de Prime Video. Extrêmement appréciée, cette série raconte les péripéties de plusieurs superhéros pas comme les autres. Si Invincible cartonne, c’est surtout pour sa galerie de personnages, mais aussi le fait qu’elle soit résolument fait pour les adultes en plus d'aller au bout des choses. Ce n’est clairement pas le genre de programme à partager avec les enfants, vous êtes prévenu. Quoi qu’il en soit, la saison 3 d’Invincible sera dispo cette semaine sur Prime Video et d’autres viendront. Ensuite, on pourra noter la sortie d’une nouvelle série de zombies coréenne teintée de drama et de comédie : Newtopia. On suivra ici un couple tentant de survivre lors d’une invasion violente de zombies.