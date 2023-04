Franchise de jeux d'horreur cultissime, Five Nights at Freddy's avec le jour au milieu des années 2010. Le principe est simple sur le papier, mais addictif - et bien flippant - une fois la manette entre les mains. Survivre face à des animatroniques terrifiants qui prennent vie la nuit en anticipant leurs déplacements grâce à des caméras de surveillance. Comme nombre d'autres licences du jeu vidéo avant elle, "FNAF" va être adapté au cinéma. Et justement, le long-métrage refait parler de lui en se dévoilant un peu plus.

Le nom de Jason Blum vous parle-t-il ? Si non, vous connaissez forcément certains des projets auxquels il a participé, sans le savoir. The Purge, Ouija, Get Out, Halloween... l'homme a produit certains des films d'horreur les plus populaires de la dernière décennie. Il a également travaillé sur les Paranormal Activity et possède sa propre boîte de production, Blumhouse Productions. Actuellement, il travaille sur l'adaptation cinématographique de Five Nights at Freddy. Et alors que celui-ci se faisait assez discret dernièrement, voilà que Blum dévoile sa date de sortie, fixée au 27 octobre outre-Atlantique, après avoir teasé une "grande nouvelle" il y a peu. Petit bonus : si l'on suit le schéma habituel, les spectateurs français devraient être de petits veinards. Le fil pourrait ainsi sortir deux jours plus tôt dans l'Hexagone, soit le mercredi 25 octobre !

Comme promis : Fans de FNAF : vous avez réclamé, et nous avons délivré. Le film FNAF sortira pour le prochain Halloween le 27 octobre 2023 !!!!! 205 jours jusqu'à la fête. Et ceci est la GRANDE NOUVELLE

Et comme si cette bonne nouvelle ne se suffisait pas à elle-même, Blum a également dégainé une autre cartouche. Il a en effet dévoilé la première image du film d'horreur, à découvrir ci-dessous ! Et si celle-ci ne nous dévoile pas grand chose, elle permet d'avoir un premier aperçu de Freddy et de constater que l'univers du long-métrage à l'air extrêmement fidèle aux jeux vidéo. De quoi nous rendre impatients pour les quelques 200 jours qui nous séparent de la sortie en salles.

Un succès loin d'être garanti pour le film d'horreur

Pour rappel, Five Nights at Freddy's fait partie de ces adaptations de jeu vidéo au cinéma qui auront connu une longue gestation. Le jeu avait en effet été annoncé dès avril 2015 ! Or, on sait que ce genre de développement très long n'est pas toujours bon signe. Universal Pictures mise beaucoup dessus, et au moins deux suites potentielles ont d'ores et déjà été teasées en cas de succès au box-office. Mais pour cartonné, "FNAF" va devoir faire face à un concurrent qui ne rigole pas. Eh oui : le même jour sortira un certain SAW 10, (ou SAW X), dixième volet de la célèbre franchise horrifique débutée en 2004. Si on ne sait pas encore grand chose à son sujet, le film réalisé par Kevin Kreutert pourrait faire de l'ombre à celui d'Emma Tammi.