Netflix ouvre ses porte à l'une des licences de jeux video les plus cultes de l'histoire avec un film extrêmement apprécié. De quoi faire plaisir aux petits et grands enfants.

Le catalogue de Netflix grandit à vue d’œil. Ce mois-ci, la plateforme SVOD a annoncé l’arrivée d’une quantité assez folle de films et séries. Côté séries, plusieurs gros succès tireront définitivement leur révérence comme Sweet Home ou encore Cobra Kai, qui lanceront en juillet leur saison finale. Mais les films ne sont pas en reste puisqu’il y a de très gros blockbusters comme Le Flic de Beverly Hills 4 ou encore des films cultes comme Mamma Mia!. Et parmi tout ça, on retrouve un long métrage qui a fait très grand bruit lors de son annonce et de sa sortie puisqu’il met en lumière l’un des personnages les plus cultes du jeu vidéo.

Le plombier le plus célèbre du monde arrive sur Netflix !

Salopette, casquette et moustache indémodables, on parle bien sûr de Mario qui débarque sur Netflix avec son film Super Mario Bros. Un film d’animation qui a fait un carton lors de sa sortie dans les salles obscures. Un succès mondial, malgré les moqueries sur le doublage de Chris Pratt, qui prête sa voix au plombier. Nintendo, heureux, a même annoncé la production d’un second film. La licence est donc bien lancée au cinéma et reviendra prochainement nous en mettre plein les mirettes.

Mais avant ça, c’est bien Super Mario Bros. premier du nom qui est enfin disponible sur Netflix. On y retrouve ce bon vieux Mario qui, par la force des choses, va se retrouver catapulté dans le fameux Royaume Champignon. Armé de son courage, il va aider la Princesse Peach à affronter Bowser et ses sbires pour libérer le pays.

Un film pour toute la famille, aussi coloré qu’hilarant et surtout bourré d’easter eggs. Que vous soyez fans assidus de la franchise ou néophytes curieux, on vous le recommande chaudement en tout cas.

Source : Netflix