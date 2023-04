Dernière ligne droite avant la sortie du film Super Mario Bros en salle. Le premier film de Nintendo au cinéma est particulièrement attendu au tournant. Les présentations ont été au début difficiles Outre-Atlantique en raison de la présence de Chris Pratt au casting pour incarner le plombier. En France, on est certes beaucoup mieux loti, au point que les américains nous envient, mais les joueurs du monde entier ont fait part d’une autre crainte. Et si cette adaptation n’était finalement qu’un amoncellement d’easter eggs plutôt mal amené ? Les premiers avis sur le film Super Mario Bros sont tombés et ils sont unanimes... ou presque.

Premiers avis très positifs sur le film Super Mario Bros

La presse américaine a pu découvrir en avant-première le film Super Mario Bros. Si aucune critique n’a pour le moment été postée en ligne, les spectateurs présents ont pu partager leurs premiers avis au moment de sortir de la salle obscure. Sans surprise, ils sont dithyrambiques. « Le film Super Mario Bros est génial. J’ai versé une petite larme à cause de la hype plus d’une fois. La vedette de l’adaptation c’est la musique. Les fans de Nintendo vont être obsédés par ce film. Je ne suis pas sûr qu'un film ait jamais eu autant d'easter eggs. Et des bons ! », affirme ainsi Tim Gettys de Kinda Funny. Ses camarades abondent dans ce sens et les superlatifs sont nombreux, « incroyable » étant celui qui revient le plus.

« C’est une véritable lettre d’amour à des décennies et des décennies de Mario. C’est le genre de film que vous voudrez voir plusieurs fois parce qu’il est plein de petites références et je pense que nous en avons tous ratés quelques-unes », explique Kit Ellis, vidéaste spécialisé dans l’univers Nintendo. Ce qui en ressort, c’est également la tonne de caméos qui viennent ponctuer l'aventure des deux plombiers. Aucun ne vient cependant confirmer ou non la présence de Charles Martinet dans le film Super Mario Bros.

Chris Pratt, le point noir de l'adaptation ?

« Je n’avais pas ressenti ça pour un film d’animation depuis LEGO Le Film de 2014. Une animation époustouflante et que dire de la musique de Brian Tyler ? Ça va être énorme. Donnez-moi le Cinematic Universe ! » a commenté Deondre Aviles. « Ce n’est pas juste un autre film de jeu vidéo, c’est l’un des meilleurs films familiaux jamais créé avec une fin appropriée qui annonce la suite », renchérit l’influenceur Atom. Il est d'ailleurs l’un des seuls à mentionner la performance de Chris Pratt dans le film Super Mario Bros. , tout le monde ayant été envoûté par celle de Jack Black qui fait l'unanimité. « Tout le monde est génial, en particulier le Bowser menaçant de Jack Black (que je m'attendais à trouver bon). Mais Chris Pratt m'a surpris, il est charismatique et excellent ».

Si presque toutes les critiques sont positives, certains spectateurs n’ont pas apprécié le film Super Mario Bros. C’est par exemple le cas de Germain Lussier du site Gizmodo qui n’a pas aimé l’adaptation. « Quelques scènes solides capturent l’esprit du jeu, mais la plupart du temps il s’agit simplement d’une intrigue loufoque et rudimentaire remplie de mauvaises blagues et de choix de chansons plus mauvais les uns que les autres. C’est beau, mais je suis plus ennuyé et été contrarié que diverti », explique-t-il sur ses réseaux sociaux. Rendez-vous le 5 avril 2023 pour vous faire votre propre avis.