Netflix s'apprête à faire du changement dans son catalogue. Alors que des nouveautés intègrent le service, d'autres sont sur le point de partir, dont un film qui a lancé une des sagas les plus iconiques du cinéma d'horreur.

Le mois de mai 2026 est une nouvelle occasion pour Netflix de faire le plein dans ses choix. Mais comme ses concurrents que sont Prime Video ou encore Disney+, elle doit aussi faire du tri. Il se trouve qu'un film qu'on trouve difficilement ailleurs s'apprête quitter le service. C'est le moment au jamais de le voir ou de le revoir, quitte à développer un nouveau trauma au passage pour les voyages en avion.

Le premier film d'une saga culte va bientôt disparaître de Netflix

L'an dernier, les amateurs de films d'horreur voyaient une saga iconique faire son grand retour au cinéma. Bloodlines, sixième volet de la licence, est ainsi sorti à l'occasion des 25 ans de Destination finale. Le premier film remonte en effet à l'an 2000, marquant alors un tournant intéressant pour la scène horrifique que les abonnés de Netflix ont pu redécouvrir récemment.

Il y a 26 ans maintenant, Destination finale a su capter l'attention par son concept. Le film raconte comment un adolescent parvient à échapper à la mort grâce à une vision : juste avant que son avion n'explose en vol, il parvient à débarquer, entraînant avec lui plusieurs camarades et une de ses professeurs. Sauf que la Mort ne compte par les laisser échapper à leur destin si facilement. Bien décidée à les traquer un à un, elle ne va plus les lâcher. Découvrez les prémisses de cette saga restée culte avant que le film ne quitte Netflix le 8 mai prochain.

© New Line Cinema.

Tous ces films quittent la plateforme en mai

Destination finale n'est évidemment pas le seul départ de la plateforme. Plusieurs titres commencent à quitter Netflix dès cette semaine. Découvrez tous les films qui s'apprêtent à disparaître pour avoir une chance de les voir avant qu'il ne soit trop tard :

5 MAI : Dora et la Cité perdue

6 MAI : Terminator Genisys The Northman

7 MAI : Un long dimanche de fiançailles

8 MAI : Destination finale Roméo doit mourir

9 MAI : Moi, Moche et Méchant 4

11 MAI : Lara Croft : Tomb raider Lara Croft Tomb Raider : Le Berceau de la Vie

12 MAI : De rouille et d'os Dheepan Il faut sauver le soldat Ryan Les Frères Sisters

13 MAI : 13 Hours Les Minions Moi, moche et méchant 1 à 3

14 MAI : The Greatest Showman

15 MAI : L'Effaceur

16 MAI : Il a déjà tes yeux Jour J Last Christmas

17 MAI : L'Associé du diable

18 MAI : Birdman Le Lion

19 MAI : Hors limites

20 MAI : Batman, le défi Crossroads Radin

22 MAI : Impitoyable La saga Jason Bourne

23 MAI : Gemini Man

24 MAI : Eyes Wide Shut

25 MAI : Amitiés sincères

26 MAI : Les Evadés Meurtre parfait Speed Racer

27 MAI : Sauver ou périr

28 MAI : La Faille Rivales

29 MAI : Astérix et Obélix : L'Empire du milieu

30 MAI : MaXXXine

31 MAI : Ace Ventura en Afrique Bee movie, drôle d'abeille Beyond The Mask Bone Collector Karaté Kid Le Pire voisin au monde Le Témoin amoureux Masameer : Le film The Hill Yeh Jawaani Hai Deewani

