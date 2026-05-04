Netflix fait le plein de nouveautés cette semaine avec un film culte pour toute une génération et une série évènement qui a fait énormément de bruit lors de sa sortie.

Comme chaque semaine Netflix fait le plein de nouveautés à l'instar de Prime Video ou encore Disney+, pour ne citer qu'eux. Cette semaine, la plateforme va charger son catalogue avec plusieurs films et séries et certains programmes sortent clairement du lot. On notera un film considéré comme culte par beaucoup de jeunes de sa génération et une série à l'excellente réputation. Voici tout ce qui vous attend dans les prochains jours.

Tous les films Netflix de la semaine du 4 au 10 mai 2026

Netflix ajoutera quelques films à son catalogue dans les prochains jours, dont Jennifer's Body, un film d'horreur qui a marqué toute une génération d'adolescents à sa sortie. Megan Fox incarne Jennifer, une jeune femme très séduisante possédée par une force maléfique qui la pousse à jouer de ses charmes pour éliminer ses camarades. Son amie de toujours, interprétée par Amanda Seyfried, va alors tenter de l'arrêter. Un film divertissant qui a fait grand bruit lors de sa sortie et a même fini par devenir culte pour beaucoup de fans du genre. Netflix pourra également compter sur plusieurs comédies comme Garde Alternée ou encore Tendre et Saignant, deux productions françaises. Ou encore My Dearest Assassin, un film d'action musclé totalement inédit qui nous vient tout droit de Thaïlande.

5 mai Garde alternée — comédie française .

7 mai My Dearest Assassin — film d'action thaïlandais USA 94 : La quatrième étoile de la Seleção — documentaire sur la 4ᵉ victoire du Brésil à la Coupe du monde.

8 mai De si remarquables créatures Jennifer's Body — thriller horrifique torride avec Megan Fox et Amanda Seyfried.

9 mai Tendre et saignant — comédie française



Toutes les séries de la semaine du 4 au 10 mai 2026

Côté séries c'est un peu plus calme sur Netflix cette semaine, et s'il y a bien une sortie qui marquera les esprits, c'est surtout l'intégrale de The Handmaid's Tale, la servante écarlate. La série évènement portée par Elisabeth Moss nous projette dans un futur dystopique où la natalité est extrêmement faible. Pour contrer ça, le pouvoir en place prend des mesures extrêmes concernant les femmes, mais l'une d'entre elles va se dresser face à ce régime totalitaire. Après avoir cartonné sur Hulu, OCS et Disney+, la série arrive finalement sur Netflix dans son intégralité.