Avec le succès de la plateforme de streaming Netflix au fil des années, il fallait forcément s'attendre à ce que des rapaces viennent tenter d'arnaquer une partie de la clientèle. En octobre dernier déjà, nous vous parlions d'une arnaque Netflix très bien ficelée. Elle prend désormais un nouveau tournant.

Attention aux arnaques et aux faux messages Netflix

Si certaines arnaques sont visibles à des kilomètres notamment avec une abondance de fautes d'orthographes dans les SMS via des numéros douteux, d'autres en revanche réclament d'avoir un œil plus averti et le cerveau plus concentré. Ainsi, le compte Twitter officiel de Netflix France vient de publier un message de mise en garde qui laisse songeur. Il s'agit d'une nouvelle méthode de phishing.

Le phishing c'est quoi ? L’hameçonnage en français est une technique utilisée par des fraudeurs pour obtenir des renseignements personnels dans le but de perpétrer une usurpation d'identité. Souvent en se faisant passer par un groupe ou une organisation familière (banque, administration fiscale, caisse de sécurité sociale, etc).

La fausse enquête

Dans ce contexte, des utilisateurs Netflix ont pu recevoir récemment un message par mail ou par SMS. Ce dernier invite l'abonné à donner son avis au travers une fausse enquête de satisfaction. C'est évidemment un piège pour obtenir de vous des données personnelles. Il ne faut surtout pas y répondre. Profitons en pour rappeler que de manière générale, Netflix ne demande jamais à ses abonnés de réaliser un paiement par l'intermédiaire d'un site tiers. JAMAIS.

Pour récupérer votre argent, Netflix préfère tabler sur une méthode tout à fait légale à savoir facturer le partage de compte.