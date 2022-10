Décidément les arnaques sont de plus en plus sophistiquées ou du moins elles concernent de plus en plus de services. C'est ainsi que la plateforme de Streaming Netflix vient de prévenir ses abonnés d'une arnaque qui a actuellement lieu en France (et ailleurs ? ).

Netflix a un message important

Ainsi voilà l'annonce que l'on peut lire sur le compte Twitter officiel Netflix :

Des abonnés Netflix reçoivent donc des tentatives de phishing pour tenter de voler des informations. Sur les réseaux sociaux, certains ont partagé des captures d'écran des fameuses tentatives :

Une fausse mise en garde pour vous forcer la main. Et si vous pensez que jamais vous ne pourriez cliquer dessus, imaginez plutôt votre mère ou votre père le faire pour vous rendre compte du danger que cela représente. Il suffit même qu'un enfant interagisse avec le message sur le téléphone de ses parents pour débuter l'engrenage.

Netflix assure donc également ne JAMAIS demander de paiement via un fournisseur ou un site tiers. Netflix France est en tout cas en train de prendre des mesures à en juger par ce message :

En parallèle, nous travaillons activement pour lutter contre les tentatives de phishing et l’identification de ces organisations malveillantes.

Faites attention car si certains messages sont évidents de malhonnêteté, d'autres sont beaucoup mieux construits et subtiles.

Avez-vous déjà été victime d'une tentative d'arnaque à propos de votre abonnement ? Si oui, dites nous dans la session commentaire de cette news.