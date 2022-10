C'est peut être le cas, après une partie sur votre jeu préféré vous avez envie de lancer une série ou un film sur Netflix ou Disney+ sur votre console PS5 ou Xbox Series. Eh bien sachez que cette habitude assez anodine est en fait une mauvaise idée en ce moment, explications.

Une très grosse consommation d'Energie pour la PS5/Xbox

L'analyse de FlatpanelsHD a révélé que le streaming vidéo sur une PS5 consomme jusqu'à 25 fois plus d'énergie qu'un Chromecast, tandis qu'une Xbox Series X en consomme jusqu'à 18 fois plus. Histoire de comprendre cela en watts, sachez que la PS5 consomme 80 W et la Xbox Series X 57 Watts lors du streaming vidéo, contre uniquement 3,2 watts pour un Chromecast et à peut prêt la même chose sur une box TV classique. De plus, d'après la même analyse il est possible d'obtenir une expérience de Streaming de moins bonne qualité malgré la consommation d'énergie supplémentaire. En effet, la sortie vidéo est souvent forcée en HDR peu importe si le contenu est compatible ou non.

Réduire sa facture

Avec le prix actuel de l'électricité qui est en train de monter, et cela même avec le bouclier tarifaire en France, ne plus utiliser le streaming vidéo sur sa console est donc un bon moyen de réduire sa facture. Et c'est sans parler du geste écologique que cela représente. Evidemment certains utilisateurs n'ont pas vraiment le choix, mais si vous l'avez, vous savez quoi faire désormais.

Consommez-vous du streaming vidéo sur votre console de jeu actuellement ?