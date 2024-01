Le week-end approche et Netflix a encore quelques programmes dans sa besace pour les sorties de la semaine. Entre lundi et aujourd'hui, les abonnés ont eu le droit à la comédie française En liberté, aux nouveaux épisodes d'Ag3nda, aux séries Le Garçon et l'Univers ainsi que Champion, et à deux documentaires. Break Point saison 2 qui suit de très grandes stars du tennis dans leur conquête du Grand Chelem, et la téléréalité Trust : La méfiance est de mise où des candidats doivent se faire confiance pour parvenir à se partager équitablement 250 000 dollars. Et avant le gros film de la semaine, voici la nouveauté du jour.

Une série Netflix basée sur une licence ultra culte revient

Le déploiement des sorties Netflix de la semaine 2 continue avec un gros morceau pour ce jeudi 11 janvier 2024. L'une des plus grandes stars du jeu vidéo japonais revient pour de nouvelles aventures mouvementées. Alors que la saison 2 n'est sortie qu'en juillet, Sonic Prime saison 3 est déjà disponible sur le service de SVOD et témoigne du carton de la série animée. Lors du dernier épisode, Nine (Tails) a reconstitué le Prisme de Paradoxe et l'a subtilisé sans que Sonic et Shadow ne puissent rien faire. Il s'agit d'un cristal magique qui peut manipuler l'espace et les dimensions, et que Nine veut exploiter afin de transformer le monde du Sinistre en paradis pour en faire son nouveau foyer.

Cette saison 3 de Sonic Prime est un peu plus courte, car il n'y a que sept épisodes disponibles sur Netflix contre huit pour les deux précédentes saisons. « Nine est en possession du Prime du Paradoxe et commence à façonner le Sinistre pour en faire son paradis personnel. Sonic et Shadow pourront-ils l'en dissuader ? » résumé du synopsis de l'épisode (via Netflix). Au fil de la saison, le hérisson bleu tissera des liens avec de nouveaux alliés et dégotera peut-être même d'autres pouvoirs pour mener à bien sa mission.

Liste des épisodes et résumés de Sonic Prime saison 3

Sinistres nouvelles - épisode 1 : Nine commence à façonner le Sinistre à son image après le vol du Prisme du Paradoxe

: Nine commence à façonner le Sinistre à son image après le vol du Prisme du Paradoxe Le dôme de tous les espoirs - épisode 2 : Sonic se rend à Néo pour trouver de l'aide et former une alliance surprenante

: Sonic se rend à Néo pour trouver de l'aide et former une alliance surprenante Pas d'échappatoire - épisode 3 : le hérisson bleu joue au sauveur en se jetant dans le Grand Nulle Part, tandis que Nine veut se servir de l'énergie de Sonic pour son cristal magique

: le hérisson bleu joue au sauveur en se jetant dans le Grand Nulle Part, tandis que Nine veut se servir de l'énergie de Sonic pour son cristal magique Les neuf vie de Nine - épisode 4 : Sonic va apprendre à compter sur ses alliés dans l'espoir de vaincre Nine

: Sonic va apprendre à compter sur ses alliés dans l'espoir de vaincre Nine Affrontement au sommet - épisode 5 : le hérisson bleu, accompagné de ses partenaires, va tirer parti de sa vitesse pour détruire un grand robot

: le hérisson bleu, accompagné de ses partenaires, va tirer parti de sa vitesse pour détruire un grand robot Diaboli-queues - épisode 6 : Sonic doit faire face à une armada d'ennemis alors qu'il se découvre un nouveau pouvoir

: Sonic doit faire face à une armada d'ennemis alors qu'il se découvre un nouveau pouvoir Recommencement - épisode 7 : des sacrifices devront être faits pour « sauver la réalité de son destin funeste » et réparer les premiers dégâts causés par Nine

Sonic Prime saison 3 est disponible sur Netflix et le petit extrait montre que la série en a encore sous le pied d'un point de vue visuel. C'est superbe !