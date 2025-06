Netflix est en recherche constante d'évolution pour le meilleur comme pour le pire. En avril 2025, une nouvelle augmentation des prix a eu lieu en France. Désormais, le ticket d'entrée pour l'abonnement avec publicités est à 7,99€ à la place de 5,99€, et la formule Premium est à 21,99€ contre 19,99€ auparavant. Oui, ça commence à piquer fort, surtout si vous avez souscrit à différentes plateformes de streaming vidéo. Il y a quelques années, le service SVOD a aussi imité la télé linéaire avec l'ajout de publicités. Et ce n'était qu'un début...

Quand Netflix ressemble de plus en plus à la télé linéaire

Pour augmenter ses revenus, Netflix a eu l'idée d'incorporer des publicités à son abonnement le moins cher. Bien sûr, entre temps, certains des plus grands services SVOD concurrent ont répliqué ce modèle pour essayer eux aussi d'améliorer leur santé financière. C'est le cas de Disney+ et de Prime Video. Avec ce changement, les plateformes de streaming vidéo ont fait le choix d'être plus proche de la télé traditionnelle. Mais Netflix va aller encore plus loin et annonce une nouveauté inattendue en France, du jamais vu !

Alors que plusieurs séries TF1 comme HPI sont disponibles sur Netflix, la firme au N rouge révèle avoir passé un accord pour diffuser l'ensemble des chaînes du groupe et même les contenus de TF1+. Une plateforme qui comprend notamment les replays des programmes, qui est disponible sur internet, mobiles ou les box des FAI. « À partir de l'été 2026, tous les abonnés de Netflix en France pourront regarder les chaînes du Groupe TF1 et les contenus à la demande de TF1+ ». Qu'est-ce que ça signifie ? D'ici l'année prochaine, vous pourrez regarder Demain nous appartient, Brocéliande, The Voice ou encore... Koh Lanta ! Ah ! Les rencontres sportives feront également partie du package négocié entre Netflix et TF1, de même certainement que les téléréalités comme Secret Story.

TF1 et ses émissions comme Koh Lanta arrivent en 2026

En revanche, n'espérez pas regarder la Coupe du Monde 2026 puisque c'est M6 qui a les droits. « C'est un partenariat inédit qui s'appuie sur nos forces pour offrir aux spectateurs le meilleur du divertissement associé à la meilleure expérience de découverte. En nous associant au premier diffuseur français, nous offrirons aux spectateurs français encore plus de raisons de venir sur Netflix chaque jour et de rester avec nous pour se divertir » commente Greg Peters, co-PDG de Netflix.

Évidemment, les premiers commentaires salés ne se sont pas fait attendre sur X et beaucoup tournent à la dérision l'annonce compte tenu de la nature des programmes. « Super, on va regarder la saison 6 de camping paradis tiens ! »; « Quelle révolution que de payer Netflix pour regarder TF1 »; « Pas besoin de Netflix pour voir TF1 »; « Non merci » peut-on lire sur le réseau social.

