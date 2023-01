La Fox fait un point sur l'avenir de la série Les Simpson et les nouvelles sont plus que bonnes. Le show de Matt Groening va battre des records dans les prochaines années.

Diffusée depuis 1989 aux États-Unis, la série Les Simpson existe encore après toutes ces années. La saison 34 est en cours jusqu'au printemps, mais après ? Homer et toute sa clique vont subir la réforme des retraites avant l'heure.

Les Simpson ont une grosse nouvelle à annoncer

Quelle longévité ! Après plus de 30 ans sur le petit écran, la série Les Simpson arrive encore à rassembler. Un succès qui ne va pas s'estomper car le show vient d'être renouvelé aux côtés de Bob's Burger et de Family Guy (Les Griffin chez nous).

La Fox a accordé sa confiance au clan de Sprinfield jusqu'en 2025, de quoi diffuser les saisons 35 et 36. The Simpsons atteindra ainsi pratiquement les 800 épisodes d'ici les deux prochaines années. Le succès sera t-il au rendez-vous pour célébrer la 1000ème de la famille la plus connue du monde entier ? Wait & see comme on dit...

Avec ce trio de renouvellements, nous fêtons l'excellence de l'animation sur Fox, notre merveilleux partenariat avec 20th Television, les fantastiques créateurs et les voix incroyables derrière vos séries favorites. Plus de 30 ans des Simpsons, plus de 20 ans de Family Guy et plus de 10 ans de Bob's Burgers prouvent la force de l'animation sur notre réseau, et l'attrait infini des fans pour ces classiques hilarants de la comédie. Michael Thron, président de la programmation de Fox Entertainment, via Deadline.

Avec 750 épisodes de la série Les Simpson, 400 pour Les Griffin et 250 épisodes pour Bob's Burger, nous sommes très fiers de continuer à offrir ces trois succès animés avec les équipes les plus brillantes de l'animation. Marci Proietto, vice-président exécutive de 20th Television Animation, via Deadline.

La série de Matt Groening Les Simpson est disponible sur Disney+.