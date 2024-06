Depuis quelques temps, Netflix enchaîne les grosses annonces. Il y a évidemment des sorties très attendues qui se précisent. On pensera par exemple à la série d'animation Tomb Raider, enfin datée. Mais, outre les entrées dans le catalogue, il faut aussi parfois se résoudre à dire au revoir à des programmes parfois très appréciés. Plusieurs séries ont commencé à faire leurs adieux, et une nouvelle s'apprête à faire de même après des années à avoir fait vibrer ses fans.

Clap de fin pour une série Netflix très populaire

Après le succès de La Casa de Papel, une autre série espagnole a eu droit à un coup de projecteur phénoménal sur Netflix. Plutôt à destination d'un public adolescent et jeune adulte, Elite nous plonge dans le quotidien tumultueux d'une classe de Las Encinas, un lycée... d'élite. Abordant des thématiques matures et complexes, comme les différences de classes sociales, la santé mentale, la discrimination et l'inévitable trio sexualité-drogue-meurtre, la série a su séduire le public.

Diffusée depuis 2018, elle s'est déclinée jusqu'ici en 7 saisons principales et en “Histoires courtes”. Comme de nombreuses séries scolaires, elle fonctionne par cycle. Ainsi, vous y retrouvez une troupe de personnages terminant leurs années au lycée pendant quelques saisons. Puis, une nouvelle génération prend le relai, et ainsi de suite. Ainsi, chacun aura sa génération favorite. Certains garderons Nadia, Ohmar, Lucrecia ou encore Guzmán comme leurs chouchou, alors que d'autres pencherons plus pour Samuel, Ari et Patrick.

Mais, après des péripéties toujours plus sombres et sulfureuses, il est temps de tirer le rideau sur Las Encinas. Élite reviendra dans une 8e et ultime saison. La date de sortie sera dévoilée ce jeudi 13 juin. Mais, avant cela, Netflix nous met l'eau à la bouche avec un teaser qui marque le retour d'un personnage, Nadia, que les fans de la première heure serons sans ravis de revoir.