La fin d'année se rapproche dangereusement et c'est le moment de se tourner vers l'avenir. Les services de SVOD prépare leur catalogue 2024 tranquillement et du côté de Netflix, il devrait y avoir de belles choses. La firme au N rouge mise par exemple sur La Demoiselle et le Dragon (Damsel) avec Millie Bobby Brown, la star de Stranger Things qui incarne Eleven. Mais la plateforme va aussi jouer sur la nostalgie avec une franchise qui s'était arrêtée en 1994. Après quelques remouds durant la production, ça arrive et voici les premiers extraits d'un long-métrage attendu et redouté avec un teaser officiel.

Une bande-annonce pour ce gros film Netflix de 2024

« Aqueel Folleyyy », ça vous dit quelque chose ? C'est comme ça que l'acteur Bronson Pinchot, alias Serge, appelle le personnage d'Eddie Murphy dans le Flic de Beverly Hills. Une trilogie culte des années 80 et 90 où l'on suivait un inspecteur de Detroit, Axel Foley, qui avait du mal à se plier aux règles de sa profession. Même si Eddie Murphy a tourné avant cela dans 48 heures, Un fauteuil pour deux ou Golden Child, c'est bien ce rôle qui l'a fait littéralement exploser. Et après toutes ces années, Netflix va offrir le Flic de Beverly Hills 4 à ses abonnés.

Un projet en développement tout de même depuis quatre ans, et qui a donc pris son temps pour sortir. Une bonne nouvelle ? La première bande-annonce pour Le Flic de Beverly Hills : Axel F cherche en tout cas l'approbation des fans vu le casting. On retrouvera les principaux collègues de Foley, y compris l'irremplaçable Serge qui n'a toujours pas appris à prononcer correctement le nom du personnage de Murphy. Le thème musical iconique est là, les anciennes têtes et les gags aussi, mais l'action a l'air d'être plus musclée. Le Flic de Beverly Hills 4 sera disponible à l'été 2024 en exclusivité sur Netflix.

« Axel Foley (Eddie Murphy) est de retour à Beverly Hills. Lorsque la vie de sa fille (Taylour Paige) est menacée, il fait équipe avec elle, avec une nouvelle recrue (Joseph Gordon-Levitt) et avec ses anciens camarades Billy Rosewood (Judge Reinhold) et John Taggart (John Ashton) pour faire monter l'adrénaline et mettre au jour un complot ».

Un trailer pour Le Flic de Beverly Hills 4

À l'origine, Le Flic de Beverly Hills: Alex F aurait dû être réalisé par Adil El Arbi et Bilall Fallah. Le duo de Bad Boys 3 For Life. Alors que s'est-il passé ? Les deux hommes ont dû abandonner en cours de route pour se consacrer à Batgirl, qui ne sortira jamais. Warner a annulé sans ménagement le film DC par souci d'économies. Et pourquoi avoir attendu 30 ans pour ce quatrième épisode ? Eddie Murphy ne le sentait pas. Les années ont passé, les scripts ont défilé, et la clé qui a débloqué la situation, c'est Jerry Bruckheimer. Le producteur des récents Bad Boys 3 et Top Gun 2, qui était déjà à la production de la trilogie Le Flic de Beverly Hills.