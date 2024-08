Il y a de ces films qui vous étreignent le cœur et ne vous lâchent. Netflix le sait bien, et vise souvent juste lorsqu'il s'agit d'ajouter des classiques à son catalogue. Alors, quand un grand film quitte la plateforme, elle tâche souvent de le faire revenir plus tard, afin que le public puisse en profiter à nouveau ou le découvrir pour la première fois. C'est le cas d'un film d'animation qui fait pleurer dans les chaumières. Sortez vos agendas, on sait quand il fera sont retour chez Néné.

Un classique de Ghibli revient sur Netflix

Quand on pense Ghibli, on pense généralement à Hayao Miyazaki, le génie derrière les classiques que sont Le Voyage de Chihiro, Princesse Monoké ou, tout dernièrement, Le Garçon et le Héron. Mais, d'autres talents se sont largement illustré au sein du studio d'animation japonais. On pense particulièrement à son co-fondateur, Isao Takahata.

Disparu en 2018, l'homme avait réalisé, sur un scénario de Tōru Hara, Le Tombeau des Lucioles (Hotaru no haka en VO). Considéré comme un classique de l'animation japonaise, ce film d'animation de 1988 est adapté d'une nouvelle semi-autobiographique de Akiyuki Nosaka. Et il revient le 16 septembre 2024 sur Netflix.

Que raconte le Tombeau des Lucioles ?

Le film de Ghibli prend place dans le Japon de la Seconde Guerre mondiale. On y suit le quotidien de deux enfants, Seita et Setsuko. Frère et sœur, rejetés par leur tante, ils doivent survivre par eux-mêmes après le décès de leur mère dans un bombardement tandis que leur père est au front.

C'est un récit poignant qui vous sera donc offert sur Netflix. Celui d'un grand frère qui se démène pour préserver sa petite sœur des ravages de la guerre. Malgré la faim, malgré le froid, il tente tant bien que mal de maintenir une bulle d'innocence autour d'elle.

Le Tombeau des Lucioles est un film tout public, accessible à toute la famille. Toutefois, certains thèmes autour de la perte et de la guerre peuvent être durs pour les plus jeunes. Mais, c'est une œuvre majeure de l'animation japonaise, souvent considérée comme l'une des plus émouvantes jamais créées. À la rentrée, Netflix donnera ainsi l'occasion de découvrir ou redécouvrir un grand classique.