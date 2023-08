Cette dernière décennie, les salles de cinéma affichent de plus en plus de films d’animation japonais. Une nouvelle qui fait extrêmement plaisir à tous les fans du genre et si cette avancée est due à l'œuvre d’une personne, c’est bien Hayao Miyazaki. Le célèbre réalisateur a fondé les studios Ghibli après le succès de son long-métrage Nausicaä de la Vallée du Vent. L’homme fera ensuite découvrir la maîtrise d'œuvre que détient le Pays du Soleil Levant en termes d’animation. Alors qu’il avait annoncé sa retraite, il sort un film, le Garçon et le Héron déjà paru au Japon. Il ne manquait plus qu'une date en France et ça vient de tomber.

Le nouveau film Ghibli arrive en France

Miyazaki n’en est pas à sa première fois. Le réalisateur annonce remettre son dernier ouvrage aux fans et prendre sa retraite, puis des images le montrent travailler sur un nouveau film. C’était déjà le cas pour Le vent se lève en 2013 et il réitère désormais avec Le Garçon et le Héron. Cependant, alors que le long-métrage de 2013 avait une importante couverture médiatique, la communication sur ce nouveau film a été bien différente.

Sorti le 14 juillet 2023 au Japon, le dernier-né des studios Ghibli n’avait bénéficié d’aucune communication sur sa sortie. Aucune bande-annonce n’a été diffusée, aucune image dévoilée si ce n’est l’affiche du film installée la veille dans les rues nippones. En France, la distribution est assurée par Wild Bunch (Pompoko et le film The First Slam Dunk plus récemment) qui annonce une sortie le 1er novembre chez nous. Si deux images ont désormais été dévoilées, il ne semble pour l’instant pas qu’une bande-annonce soit prévue.

Déjà des records au Japon

Lors de son premier week-end d’exploitation, le Garçon et le Héron avait généré 1,83 milliards de yen au Japon soit l’équivalent de 13,2 millions de dollars. Le film réalise alors le meilleur démarrage pour une œuvre du studio passant devant Le Château ambulant. Au 21 août 2023, le Garçon et le Héron enregistrait des recettes s’élevant à pas moins de 9 milliards de yen, ce qui fait environ 48 millions de dollars. Il faudra attendre le 1er novembre pour savoir si le film fera un démarrage aussi marqué en France.