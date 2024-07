Netflix veut asseoir son empire et même l'étendre à un domaine où la plateforme de SVOD est encore peu présente. Le catalogue va être transformé et va devoir faire de la place à d'autres productions.

Netflix est en constante réflexion pour améliorer sa rentabilité. Un changement radical a même été pris avec la suppression de l'offre Essential à 10,90€. Ce palier disparaitra dans les prochaines semaines pour ne laisser la place qu'à trois abonnements : Standard avec pubs (1080p, 2 écrans) à 5,99€, Standard sans pubs (1080p, 2 écrans) à 13,49€ et Premium (4K, 4 écrans, pas de pubs). L'ajout mensuel de films, séries, documentaires ou émissions, va demeurer sur pour les années à venir, mais il n'y aura pas que cela.

Netflix veut croquer une part du gâteau d'une industrie majeure

Netflix est avant tout connue comme étant une plateforme de streaming vidéo. En souscrivant au service, les abonnés peuvent regarder des centaines et des centaines de programmes divers. Des films et des séries non développés par la firme au N rouge, comme des productions 100% maison. Cette création en interne est d'ailleurs LA valeur ajoutée de chaque plateforme de SVOD. Mais on le sait aussi, la société veut croquer une part du gâteau de l'industrie du jeu vidéo. Netflix Jeux a vu le jour dans ce but ultime et fournit actuellement des titres mobiles tels que Stranger Things : Puzzle Tales et Stranger Things 3, voire des softs plus classiques disponibles chez PlayStation, Xbox et Nintendo à l'image de Death's Door ou GTA Trilogy.

Comme les constructeurs de l'industrie du jeu vidéo, Netflix veut à la fois être un distributeur de jeux externes, et produire les siens. À cet effet, la firme au N rouge a investi pour créer des studios et a été débauché des vétérans de l'industrie. L'entreprise développe en ce moment même un action-RPG AAA avec une équipe solide composée de Jerry Edsall (Gears of War 4 & 5), Raf Grassetti (God of War), Chacko Sonny (Overwatch) et Joseph Staten (Halo). En parallèle, un jeu Squid Game et même un soft Black Mirror verront le jour sur Netflix.

Un objectif de sortir un jeu vidéo par mois à partir de juillet 2024

« Les jeux constituent un marché important. Il représente près de 150 milliards de dollars hors Chine et Russie, sans compter les revenus publicitaires. [...] Nous sommes près de trois ans après le début de notre initiative [Netflix Jeux] et nous sommes satisfaits des progrès réalisés. En 2023, nous avons triplé notre engagement. Nous nous sommes fixés des objectifs de croissance encore plus ambitieux pour 2025 et 2026 » explique Gregory K. Peters, co-PDG de Netflix, au cours d'une réunion avec les investisseurs. Pour l'instant, cette activité ne pèse pas beaucoup dans les finances de la plateforme, mais l'objectif est de faire en sorte que ça change.

Après plus de 100 jeux lancés, la firme confirme avoir encore plus de 80 titres en développement. Un nombre important qui devrait permettre au service d'accomplir un autre but : sortir un jeu par mois à partir de juillet 2024. « À partir de juillet, nous allons lancer à peu près un nouveau jeu par mois dans Netflix Stories » a ajouté le co-PDG. Qu'est-ce que Netflix Stories ? Ce sont des jeux narratifs basées sur des séries ou émissions de la plateforme, comme Perfect Match par exemple. C'est un début, mais le chemin est encore très (très) long pour se hisser au niveau de PlayStation, Xbox, Nintendo et de tous les éditeurs.

Source : compte-rendu d'une réunion Netflix.