Alors qu'Arcane Saison 2 bat en ce moment son plein sur Netflix, d'autres adaptations phares vont également faire leur retour dans un avenir plus ou moins proche dans une seconde saison. Tel est notamment le cas de One Piece en live-action, pour laquelle on connaît déjà un gros morceau du casting. La plateforme fait d'ailleurs une annonce en ce sens concernant son autre adaptation live-action, malgré de vives critiques : Avatar Le Dernier Maître de l'Air.

Netflix inscrit dans la terre une partie du casting d'Avatar Saison 2

Après une première saison très contrastée, avec d'un côté de gros chiffres d'audience, et de l'autre des critiques globalement assez négatives, la saison 2 de la série Avatar à la sauce Netflix est surveillée avec une certaine prudence. Comme pour la série animée originale, cette seconde saison va se centrer sur la Nation de la Terre, après avoir écumé la Nation de l'Eau dans la précédente. Aang doit en effet poursuivre sa maîtrise des quatre éléments. Compte tenu du climat très chaud et belliqueux du côté de la Nation du Feu, il est plus prudent de se tourner d'abord vers la Terre.

L'aventure ne sera cependant pas de tout repos pour l'Avatar et ses amis. Reste à voir ce que Netflix fera de cet arc emblématique dans l'œuvre originale, et avec quels acteurs. À ce sujet, la plateforme a d'ailleurs tout récemment dévoilé une partie du casting de la Nation de la Terre. Cette annonce accompagne celle selon laquelle la saison 2 de la série a officiellement démarré sa production cette semaine. Les nouvelles têtes qui rejoindront la prochaine saison de la série Netflix se présentent donc comme suit :

Chin Han - Long Feng

Justin Chien - Roi Kuei

Hoa Xuande - Professeur Zei

Amanda Zhou - Joo Dee

Crystal Yu - Dame Beifong

Kelemete Misipeka - Le Rocher

Lourdes Faberes - Général Sung

On remarquera que le Général Sung, un homme dans la série originale, sera dans l'adaptation Netflix représenté par une femme. Au-delà de cela, le casting se montre plutôt solide. Comme on le craint cependant avec la prochaine saison de The Witcher, qui promet également un beau casting, cela ne fait clairement pas tout. L'avenir nous dira donc si la Saison 2 d'Avatar façon Netflix parviendra à se réconcilier avec les fans de la cultissime série animée originale.

