Netflix ne fait pas qu'annuler des séries à la chaîne et le prouve avec une très grande nouvelle sur une exclu très récente. Un show TV qui divise, mais qui n'en finit plus de cartonner.

Tous les contenus Netflix ont le droit à un roulement, mais parfois, les exclusivités n'ont pas cette chance. Si la firme au N rouge estime que le succès n'est pas au rendez-vous, en fonction de ses critères établis, alors des programmes passent totalement à la trappe. Et la mise à mort de l'une des plus grosses séries est là pour en témoigner. Les Frères Sun ne reviendra pas et personne ne comprend trop pourquoi. À l'inverse, la plateforme de SVOD va accorder une seconde chance, et même plus, à une production originale qui a été sous le feu des critiques.

La grosse série Netflix de 2024 qui fait débat va bien revenir...

Parfois, l'appréciation du public et de la presse ne suffit pas à sauver des projets, et c'est donc Les Frères Sun qui en font les frais aujourd'hui. Une annulation qui va rester en travers de la gorge des équipes et des abonnés. En réalité, ce qui intéresse vraiment le service, ce sont les données comme le nombre d'heures de visionnage et de vues. Et à ce petit jeu, Avatar Netflix bat des records. Les quatre premiers jours de sa sortie, l'adaptation live-action a comptabilisé plus de 21,2 millions de vues et a mis à mal la popularité de la série One Piece.

La série Avatar : le dernier maitre de l'air a déjà quitté le top 10 des shows TV en France, mais à l'étranger, elle figure encore à la première place. Une performance qui motive la firme au N rouge à faire une annonce majeure : Avatar The Last Airbender reviendra bientôt sur Netflix avec deux saisons supplémentaires. « Le voyage d’Aang continue ! Avatar : Le dernier maître de l’air, saison 2 et saison 3. Prochainement » (via X).

Le succès commercial l'a donc emporté et l'image tease déjà ce qui attend les abonnés. L'adaptation Netflix Avatar le dernier maitre de l'air va suivre le modèle de la série d'animation et on aura donc :

Livre 1 : L'Eau qui correspond à la saison 1

Livre 2 : La Terre pour la saison 2

Livre 3 : Le Feu qui sera au centre de la saison 3

Netflix devra être encore plus vigilant sur les futurs épisodes, car les fans ne feront pas de cadeau. L'une des nouveautés attendues est l'introduction du personnage de Toph Beifong, un Maitre de la Terre surpuissant et aveugle. Le casting devra par conséquent être au poil pour ne pas décevoir.