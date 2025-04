Si Netflix boit souvent la tasse avec ses films, comme en témoigne le flop de The Electric State, les séries sont là pour équilibrer les choses et surtout les finances du service de streaming vidéo. Et cette année encore, la firme au N rouge a ce qu'il faut en stock pour battre des records d'audiences. Les serveurs de la plateforme SVOD devrait notamment être en ébullition lors de la diffusion de Stranger Things Saison 5 et de Mercredi Saison 2.

Un carton inattendu pour cette nouvelle série Netflix de 2025

Netflix peut compter sur le retour de ses valeurs sûres dans les nouveautés films et séries de 2025, mais parfois, ce sont des programmes totalement inconnus qui créent l'événement. Et c'est le cas d'un show télévisé sorti en mars 2025 qui rencontre un carton absolument colossal : Adolescence. La série phénomène du moment sur la plateforme au N rouge produite par Plan B Entertainment, la société de Brad Pitt qui a déjà offert Okja et The Killer sur Netflix.

Cette nouvelle série raconte l'histoire d'une famille dont la vie bascule après l'arrestation de leur jeune enfant de 13 ans, Jamie Miller, pour le meurtre d'une adolescente de son collège. L'excellent Stephen Graham, vu dans Snatch ou This is England y incarne Eddie Miller, le père de Jamie. Dès sa diffusion, Adolescence s'est hissé dans le top 1 des shows télévisés les plus regardés sur le service SVOD. Mais le succès fulgurant ne s'arrête pas là, puisque c'est déjà l'un des plus grands cartons de Netflix.

En effet en plus d'avoir trusté le top 1 pendant plusieurs semaines, la série est à la 4ème place du top 10 des séries anglophones les plus populaires de tous les temps sur Netflix avec 114 500 000 de vues. Devant, on retrouve Dahmer (115 600 000), Stranger Things 4 (140 700 000) et Mercredi Saison 1 (252 100 000). Et forcément cette performance amène une excellente nouvelle, à savoir qu'une saison 2 d'Adolescence est à l'étude. L'équipe réfléchit à « élargir l'ouverture en restant fidèles à son DN et en veillant à ne pas se répéter » comme révélé par Deadline. « Il y a la possibilité de développer une autre histoire » avait déclaré Graham auprès de Variety. On semble donc se diriger vers une sorte d'anthologie sur Netflix.

Source : Deadline.