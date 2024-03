Après le film d'horreur Bodies Bodies Bodies, et les premiers épisodes de la dernière saison de Young Royals, Netflix a accueilli une grosse nouveauté qui a déjà fait un carton en 2023.

Les sorties Netflix (S12) sont d'une importance capitale pour la firme au N rouge. Dès cette semaine, le service de SVOD va lancer une série qui aurait coûté entre 200 et 300 millions de dollars, Le Problème à 3 corps. La nouvelle création de David Benioff et Daniel Weiss, les créateurs de Game of Thrones. Un événement qui devrait bien se passer pour la plateforme puisque les avis de la presse sont déjà extrêmement positifs. Les premiers chiffres seront déterminants pour la suite, mais le bouche à oreille devrait aider comme toujours.

Un programme sud-coréen à succès revient sur Netflix

En attendant, la prochaine pépite (selon les avis de la presse) des créateurs de Game of Thrones, Netflix a décidé de renouveler une série pas comme les autres. En effet, la première partie de la saison 2 de l'émission épisodique 100% physique est disponible depuis quelques heures. C'est quoi ? Une série de téléréalité sud-coréenne qui a fait un carton avec sa saison 1, et dans laquelle 100 candidats très en forme physiquement s'affrontent. « Cent participants en excellente forme physique s'affrontent dans une série de défis extrêmes. Un seul d'entre eux aura l'honneur d'être sacré vainqueur et de remporter le gros lot ».

Comment départager les candidats de cette émission Netflix ? En les faisant participer à des épreuves qui s'inspirent de la mythologie grecque. Cela inclut des combats dans une arène, des tractions de l'extrême pour juger la force des bras et d'autres choses du genre. La seule condition est donc d'avoir une forme physique irréprochable, car hormis cela, tout le monde est le bienvenu. Et d'ailleurs, 100% physique mélange justement plusieurs profils pour créer différents groupes, avec des noms plus faciles à retenir que les équipes de Koh Lanta.

Ainsi, un diplomate du FBI peut côtoyer un athlète MMA, un publicitaire, un acteur, un dirigeant d'entreprise, un youtubeur, un étudiant voire un infirmier. Là-dessus, il n'y a pas de règle et le casting est par conséquent très, très varié. Il y a en tout cinq groupes dont « Les Guerriers » ou encore « Les Athlètes nationaux ». Cette saison 2 de 100% physique comporte neuf épisodes, mais les abonnés Netflix n'ont accès qu'aux quatre premiers pour le moment. Les épisodes 5 à 7 seront disponibles le 26 mars prochain, et les deux derniers à compter du 2 avril 2024. Quant à une saison 3, elle n'est pas encore annoncée, mais si la saison en cours cartonne comme la précédente, Netflix ne mettra pas longtemps avant de renouveler le programme.