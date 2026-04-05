Les fans français de Naruto attendaient ça depuis presque deux ans. Une énorme nouveauté vient de débarquer, c'est un rêve qui se réalise pour beaucoup.

Cela fait déjà 12 ans que le manga Naruto a tiré sa révérence. Même si sa suite, Boruto, ne rencontre pas tout à fait le même succès, c'est encore un titre de premier plan dans le paysage culturel aujourd'hui. Preuve en est la nouveauté aussi inattendue qu'exceptionnelle qui s'est installée en France ce week-end. Sans aucun doute, des fans vont accourir de tout l'hexagone et au-delà pour en profiter.

Naruto débarque en France, ça va être la folie

Hier était un grand jour pour tous les fans français de Naruto. Depuis maintenant deux ans, ils suivent avec attention l'avancée d'un projet que nous n'aurions jamais osé imaginer. Mais tout cela est devenu bien réel ce samedi 4 avril, date à laquelle le Parc Spirou a officiellement ouvert les portes de Konoha Land.

Dorénavant, les visiteurs de ce parc d'attractions au nom du célèbre héros de bande-dessinée peuvent se balader dans une zone entièrement dédiée à Naruto. Préparez-vous à découvrir une reproduction sur 15 000 m² du village caché de Konoha. Vous y croiserez des statues de personnages cultes du manga, mais aussi de nouvelles montagnes russes baptisées Kyubi Unchained, du nom du terrible démon renard.

Le Parc Spirou, preuve que la France est toujours la terre privilégiée du manga

La France semble être encore et toujours un lieu de prédilection lorsqu'il s'agit de Naruto. On se rappelle qu'en 2024, les auteurs du manga et de sa suite avaient été conviés à Paris pour la Konoha Experience, choisissant notre pays pour une de leurs rares apparitions en dehors du Japon. Cette fois, ils ne sont pas présents, mais Masashi Kishimoto signait cette semaine une illustration spéciale pour l'ouverture de la zone au Parc Spirou.

Jusqu'ici, le Parc Spirou mettait en avant toutes sortes de personnages issus de la bande-dessinée. Il s'ouvre maintenant à l'univers des mangas avec cette zone entièrement consacrée à Naruto. Il s'agit-là d'une initiative quasiment unique au monde, tant les parcs à thème autour du manga, même de celui de Kishimoto, sont rares.

Si vous êtes fan de Naruto, vous savez désormais que vous pouvait visiter Konoha Land au Parc Spirou. Ce dernier se trouve sur la commune de Monteux, dans le Vaucluse, non loin d'Avignon.