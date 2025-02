Ne passez pas à côté de l'offre spéciale pour le tome 2 de Boruto Two Blue Vortex. Non seulement c'est classe, mais ça va particulièrement plaire aux fans.

Après Naruto, le fils a pris la relève ! La série Boruto s'est maintenant bien implanté dans nos librairies et à l'écran. L'aventure des ninjas du village caché de Konoha est donc loin d'être terminée et elle prend même un tournant d'envergure avec la reprise de la publication du manga. La deuxième partie, “Two Blue Vortex”, a effectivement commencé sa parution. Le tome 2 est même d'ores et déjà en vente, avec un petit plus si vous passez par ce revendeur reconnu.

La suite de Boruto n'attend que vous

Le grand changement a eu lieu dans le monde des Ninjas. Après trois ans d'ellipse, nous retrouvons nos héros dans la deuxième partie du manga, Boruto Two Blue Vortex. Le fils de Naruto et ses compagnons ont bien grandi. Comme son père à l'époque, le héros revient après une absence qui lui a permis de gagner en puissance pour faire face aux nouveaux dangers qui planent sur son village, son pays et le continent tout entier. Plus que jamais, il va devoir user de son chakra à bon escient...

Cinq mois après la sortie du premier tome en France, le tome 2 de Boruto Two Blue Vortex est enfin disponible chez nous. Retrouvez-le depuis le 31 janvier dans les librairies spécialisées et les principaux revendeurs. Et si vous êtes un fan du genre collectionneur, alors on a un bon plan pour vous. Fnac vous propose une seconde couverture exclusive en supplément de l'originale. Et vous ne débourserez pas un centime de plus !