Naruto et Boruto ont une grande exceptionnelle pour les fans français ! Vos ninjas préférés vous réserve quelque chose de grandiose cet été, on vous donne tous les détails.

Il peut sans peine se dresser aux côtés de Dragon Ball et One Piece : Naruto est, encore à ce jour, l'un des mangas les plus populaires au monde. Alors qu'il fête ses 25 ans cette année, de belles choses sont à prévoir. Les fans attendent notamment l'anime spécial pour les 20 ans, qui a été repoussé mais plus pour longtemps. Mais, vous le savez sûrement un autre événement se prépare en exclusivité pour la France. Et justement, les détails se précisent encore un peu plus, ça promet d'être absolument mémorable.

La Konoha Experience arrive pour les fans de Naruto et Boruto

Avec des millions de tomes vendus à travers le monde et un anime-phénomène, les fans de Naruto se réjouissent à l'idée de cette rencontre qui les attend. Nous vous l'avions annoncé en avril dernier, Masashi Kishimoto et Mikio Ikemoto, le créateur de l'univers et l'illustrateur de sa suite, Boruto, seront de passage en France en août prochain.

Nous avons enfin les détails sur cet événement exceptionnel. Baptisé « Konoha Experience », il se tiendra au Grand Rex à Paris, le 25 août 2024, à partir de 15h30. Un fois de plus, ce cinéma emblématique montre son soutien aux manga et à la culture japonaise. Et c'est dans ce cadre grandiose que se dérouleront 3 heures de show sensationnelles. Au programme :

La conférence des maîtres Kishimoto et Ikemoto

Un concert live reprenant des openings cultes des anime Naruto, Naruto Shippuden et Boruto

Des extraits du ciné-concert Naruto et Naruto Shippuden

La présence de Tsume, le fabriquant de figurines haut de gamme, pour un reveal inédit

Des jeux et des concours sur scène

Une multitude d'autres surprises

Les places pour la Konoha Experience seront limitées. Fnac spectacles prévoit trois salves pour la billetterie, les 10, 15 et 19 juillet. Il s'agit d'inscriptions gratuites, à raison de 2 maximum par panier. Alors, pour être sûr d'être présent à cet événement unique autour de Naruto, tentez encore votre chance lundi et vendredi prochain.

Enfin, ADN et Kana vous donnent l'occasion d'écrire aux deux auteurs. Alors, si vous avez un message ou un dessin à leur transmettre, envoyez-le avant le 15 août à l'adresse des éditions Kana, Avenue Paul Henri SPAAK 7, 1060 Bruxelles Belgique, en précisant sur l'enveloppe « Messages pour Kishimoto et Ikemoto ».