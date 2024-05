Alors que son fils a pris la relève sur papier et à l'écran, Naruto n'a pas dit son dernier mot ! Le ninja adoré de toute une génération a de gros projets en préparation. Alors qu'un événement de taille se prépare pour les fans français cet été, nous retrouverons bientôt notre héros sur grand écran, mais pas que...

Œuvre-phare du mangaka Masashi Kishimoto, Naruto est le digne héritier de Dragon Ball, aux côtés de One Piece. Comme toujours avec une œuvre qui fonctionne si bien, l'anime a connu un succès d'autant plus retentissant. Alors, pour célébrer les 20 ans de sa diffusion en 2022, l'éditeur Shueisha et le studio Pierrot, responsable de l'adaptation sur petit écran, ont multiplié les annonces.

Il y a deux ans, l'anime Naruto a eu droit a une belle rétrospective d'une dizaine de minutes. En une dizaine de minutes, le studio Pierrot retraçait le parcours de notre héros aux cheveux blonds. Mais ce montage qui propose des animations entièrement retravaillées des passages cultes de l'anime n'est pas la seule surprise réservée aux fans. De fait, plusieurs nouveaux épisodes sont également prévus. La date de sortie restait cependant floue, jusqu'aux déclarations d'Ichiro Ishikawa, président de TV Tokyo.

Le compte-rendu des résultats financiers annuels de TV Tokyo fait état de plusieurs questions-réponses à l'attention du PDG. Celui-ci partage la volonté de renforcer les synergies entre la diffusion de ses programmes et leur exploitation sous d'autres formes : « commercialisation, gamification", événements ». Les choses devraient donc s'accélérer dorénavant pour les licences de la chaînes, parmi lesquelles Naruto et Boruto.

Ce bilan est justement l'occasion pour lui de revenir sur les actualités des deux anime. Alors que le second est « en pause », Ishikawa rappelle qu'une « nouvelle série commémorant le 20e anniversaire est prévue ». De fait, quatre nouveaux épisodes avaient été annoncés pour Naruto. La diffusion, initialement datée à septembre 2023, avait finalement été repoussée, sans plus de détails.

Mais, le PDG de la chaîne révèle dans ce compte-rendu que ce serait enfin pour « cette année » ! Dans le cadre d'un bilan financier annuel, il faut comprendre cette fenêtre de sortie comme s'étendant sur l'année fiscale en cours. Dès lors, les quatre épisodes de Naruto devraient sortir avant mars 2025. D'après les dires d'Ishikawa, nous devrions en savoir davantage une fois les « négociations » conclues avec de nouveau territoires de diffusion, que sont l'Amérique latine, le Moyen-Orient et l'Europe de l'Est.