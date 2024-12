Alors que le manga a laissé la place à son fil Boruto, Naruto a encore des histoires à raconter et des aventures à faire vivre. On attend notamment un film live-action chez Netflix, potentiellement dans la même veine que la série live-action One Piece. En parlant de donner vie à un univers, les fans français auront bientôt droit à leur propre portion du célèbre village de Konoha de manière plus palpable.

Le village Konoha de Naruto bientôt en France... en partie

Le parc Spirou Provence, situé dans la commune de Monteux dans le Vaucluse, va bientôt accueillir une zone Naruto dédiée. Pour rappel, il s'agit d'un parc d'attractions à thèmes, qui accueille déjà différents univers de bande dessinée en plus de Spirou, comme Le Marsupilami ou encore Lucky Luke. Pour sa nouvelle zone, il s'ouvre cependant aux manga japonais, avec donc comme représentant le jeune ninja aux cheveux blonds.

Le parc Spirou a ainsi partagé le concept art officiel de la zone de Naruto à venir. Il sera question d'un espace de 15 000 m² reproduisant une partie de l'iconique village de Konoha. Celui-ci devrait ouvrir ses portes courant 2026. Cela étant dit, les réactions autour de ce concept art sont assez mitigées. Plusieurs fans apprécient l'effort et des croquis plutôt fidèles, tandis que d'autres déplorent une reproduction qui ne va pas au bout de ses ambitions.

Sur le concept art de la zone Naruto ci-dessous, on peut en effet voir le célèbre mont des Hokage et leur QG, associé à un énorme parcours de montagnes russes, ainsi que quelques bâtiments épars comme le stand de nouilles que le héros affectionne tant. On aperçoit également un manège prenant la forme d'une grande roue. Et c'est à peu près tout. Il ne s'agit cependant que d'un concept art, et la zone Naruto final devant s'ouvrir en 2026 pourrait encore changer d'ici là.

Source : Parc Spirou