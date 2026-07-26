Le film Naruto redonne de ses nouvelles à travers la voix de son réalisateur, Destin Daniel Cretton, qui partage sa vision de l'œuvre de Masashi Kishimoto.

Destin Daniel Cretton va s'attaquer à Naruto avec un film live-action qui commence doucement à se dessiner en coulisses. En pleine tournée promotionnelle pour Spider-Man Brand New Day, qui sort mercredi prochain, il a pu évoquer ce projet d'adaptation du manga de Masashi Kishimoto. En interview, il s'est même confié sur sa vision de l'histoire du héros.

Le réalisateur du film Naruto touché par l'histoire du héros

C'est un défi de taille que va entreprendre Destin Daniel Cretton. Le réalisateur a été choisi pour s'occuper du film live-action Naruto, un projet qui colle toutefois aux projets qu'il a déjà mené à bien. C'est notamment lui qui se cache derrière Shang-Chi et Spider-Man 4 avec Tom Holland. Dès lors, on se dit qu'il devrait coordonner d'une main de maître les scènes d'action. Mais tous les fans le savent, le manga de Masashi Kishimoto ne se limite pas à cela.

Naruto, c'est aussi une profonde histoire de développement personnel, de dépassement de soi et de rapport aux autres sur fond de critique des dérives militaires. Or, certaines facettes de l'histoire du protagoniste, un jeune ninja paria en raison d'un secret bien gardé au sein du village de Konoha, parlent particulièrement à Cretton. Pour Rolling Stones, il se confie sur le fait qu'il se retrouve dans « le parcours de Naruto » :

Ce sentiment d'être marginal, d'avoir en soi quelque chose de laid, de monstrueux, une partie de nous dont on a honte, avant de comprendre que c'est justement cette partie de nous qui nous rend unique et nous donne notre force. Destin Daniel Cretton, pour Rolling Stones.

© Shūeisha / Studio Pierrot.

Une adaptation de manga enfin convaincante ?

Le fait que Destin Daniel Cretton se retrouve dans son personnage a quelque chose de rassurant dans son approche. On sait aussi que le casting, au moins de Naruto, Sasuke et Sakura, misera sur des profils asiatiques et sportifs de préférence. Cependant, les adaptations occidentales et live-action de manga ont rarement convaincu jusqu'à présent. Il y a bien quelques noms de succès qui nous viennent en tête (Les Gouttes de Dieu, Alice in Borderlands ou encore One Piece). Mais, dans l'ensemble, on se souvient de trop nombreux échecs :

Dragon Ball Evolution (2009, film)

Death Note (2017, film Netflix qu'on préfère oublier)

Ghost in the Shell (2017, film avec Scarlett Johansson)

Cowboy Bebop (2021, série annulée au bout d'une saison)

Yu Yu Hakusho (2023, série portée disparue)